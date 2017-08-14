Denizde motorları bozulan mültecileri sahil güvenlik kurtardı

Edinilen bilgiye göre, bu sabah saat 10.00 sıralarında Sivrice Burnu mevkiinden 7 metre boyunda fiber tekne ile denize açılan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 19 kaçak göçmenin botu 2 mil açıkta arıza yaptı. Yöredeki balıkçılardan el işareti ile yardım isteyen göçmenlerin imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti. Balıkçıların ALO 150’i aramaları sonucu olay yerine intikal eden TCSG 6 Bot Komutanlığı ekipleri, batmak üzere olan teknedeki kaçak göçmenleri alıp Küçükkuyu ilçesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirdi. Göçmenlere burada IOM görevlileri tarafından yiyecek, giyim eşyaları ve temizlik paketleri dağıtıldı. Mülteciler kimlik belirlemesinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.