Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Denizde facia... Bota ateş açıldı!

Yemen'den Cibuti'ye doğru hınca hınç dolu hareket eden bota silahlı saldırı düzenlendi. Alabora olan botta en az 30 Afrikalı göçmen öldü.

26 Ocak 2018 Cuma 13:23
Denizde facia... Bota ateş açıldı!

Yemen açıklarında batan teknede en az 30 Afrikalı göçmen yaşamını yitirdi.

Uluslararası Göç Örgütü, aşırı kalabalık botta 152 Somali ve Etiyopyalı göçmenin bulunduğunu bildiriyor.

23 Ocak'ta Aden kıyısındaki El Buraka sahilinden Cibuti'ye doğru hareket eden bota ateş açıldı.

Çalkantılı yıllar geçiren Yemen'de İran destekli Husiler'le Suudi Arabistan ve müttefiklerinin desteklediği merkezi hükümet güçleri yaklaşık üç yıldır savaşıyor. İç savaşta on binlerce insan yaşamını yitirirken, Yemen büyük bir açlık ve kıtlıkla da mücadele ediyor.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 13:23
  1. Yemen
  2. afrika
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrin için PKK'ya kötü haber geldi
    1. Afrin için PKK'ya kötü haber geldi
    2. 30 YPG’linin öldürüldüğü köy!
    3. Akit'in haberi Fransız basınında geniş..
    4. İyilik yapmak isterken ceza yediler!
    5. Ünlü oyuncunun restoranına önce araba..
    6. Denizde facia... Bota ateş açıldı!
    7. Pornocu Mynet'ten yazarımıza alçak..
    8. Türkmenler TSK'ye destek vermek üzere..
    9. Gerçek ortaya çıktı! Yalancılar yine..
    10. Hamburger Medeniyeti
    11. Mehmet Ali Erbil'den cenazede tepki..
    12. DEAŞ ve PYD tarafından yağmalanan..
    13. Metin Feyzioğlu'ndan şaşırtan çıkış: O..
    14. Pilot araziye bıraktığı askerleri..
    15. Almanya askıya alırsa ne olur?..
    16. FETÖ 'fotokopi kumpası'yla haraç..
    17. Soros'tan tehdit gibi açıklama:..
    18. Görüşmelere başlandı! Beşiktaş'ın..
    19. Altay Tankı için tarih verildi
    20. 70 öğretmen hakkında gözaltı kararı
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...
    Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!