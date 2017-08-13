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Denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'da sahilde yürüyüş yapan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri denizde erkek cesedi buldu.

13 Ağustos 2017 Pazar 10:49
Denizde erkek cesedi bulundu

Konyaaltı ilçesindeki varyantlarda yürüyüş yapanlar, denizde falezlerin arasında erkek cesedi bulunduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi ekipleri 35-40 yaşlarındaki bir kişiye ait cesedi, deniz polisi botuna aldı.

Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarılan ve üzerinde kimlik bulunmayan cesedi inceleyen polis ekipleri, herhangi bir kesik ya da darp izinin bulunmadığını belirledi.

Ceset, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 10:49
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