Denizde erkek cesedi bulundu

Konyaaltı ilçesindeki varyantlarda yürüyüş yapanlar, denizde falezlerin arasında erkek cesedi bulunduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi ekipleri 35-40 yaşlarındaki bir kişiye ait cesedi, deniz polisi botuna aldı.

Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarılan ve üzerinde kimlik bulunmayan cesedi inceleyen polis ekipleri, herhangi bir kesik ya da darp izinin bulunmadığını belirledi.

Ceset, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.