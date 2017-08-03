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Denizde erkek cesedi bulundu

Antalya’da Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü falezlerde üzerinde kimlik bulunmayan bir erkek cesedi bulundu.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:41
Denizde erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü falezlerde gezintiye çıkan vatandaşlar kayalıkların olduğu noktada ceset görünce durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler cesede karadan ulaşılamayınca deniz polisinden yardım istedi. Deniz polisi yeni öldüğü tahmin edilen cesedi bota alarak, inceleme yapmak üzere Kaleiçi Yat Limanı’na götürdü. Ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

40 yaşlarında olduğu tahmin edilen cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, polis ekipleri kimlik araştırması yapmaya başladı. Ekipler ayrıca şahsın ölüm nedenini belirlemek içinde çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:41
  1. Adli Tıp Kurumu
  2. Antalya
  3. Muratpaşa
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