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Denizde boğulma tehlikesi geçiren iman hastanede hayatını kaybetti

Samsun’da denizde boğulma tehlikesi geçirip hastaneye kaldırılan imam hayatını kaybetti.

28 Temmuz 2017 Cuma 16:02
Denizde boğulma tehlikesi geçiren iman hastanede hayatını kaybetti

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavak ilçesinin Çakallı Mahallesi Camisi imamı olduğu öğrenilen Abdulcelil İme (35) serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapıldı. Baygın halde denizden çıkartılan imam Abdulcelil İme, kaldırıldığı hastanede saat 05.00 sıralarında hayatını kaybetti. Abdulcelil İme’nin cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 16:02
  1. Samsun
  2. Kavak
  3. Ab
  4. Atakum
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