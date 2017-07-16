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Deniz Yılmaz affedildi

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da bir süre önce kadro dışı bırakılan Deniz Yılmaz, Teknik Direktör Le Guen ile yaptığı görüşmenin ardından Avusturya kampına götürülecek.

16 Temmuz 2017 Pazar 14:15
Deniz Yılmaz affedildi

Bursaspor'da bir süredir Özlüce Tesisleri'nde tek başına çalışan Deniz Yılmaz, önceki gün Fransız teknik adam Paul Le Guen ile bir görüşme yaptı.

Görüşmede, Deniz Yılmaz yaşadığı sıkıntıları anlatırken, Le Guen golcü oyuncuya Avusturya kampında takımla çalışabileceğini söyledi.

Bu gelişmelerin ardından Deniz Yılmaz, akşam saatlerinde İstanbul'dan Avusturya'ya gidecek yeşil-beyazlı kafileye dahil edildi.

Le Guen ve Deniz Yılmaz'ın yarın başlayacak Avusturya kampında ilk antrenman öncesinde birlikte basın toplantısı düzenleyecekleri de öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 14:15
  1. İstanbul
  2. Bursaspor
  3. Bursa
  4. Avusturya
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