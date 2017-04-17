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Deniz üzerine dolguyla yapılan golf sahasına ilgi artıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin deniz üzerine dolgu yöntemiyle yaptığı ve bu özelliğiyle dünyada ilk olan golf sahasına ilgi giderek artıyor. Yapılan açıklamada 9 ayda 250 profesyonel golfçünün misafir edildiği bildirildi.

Deniz üzerine dolguyla yapılan golf sahasına ilgi artıyor
Eklenme: 17 Nisan 2017, 17:02

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 18 delikli golf sahasının 15 Temmuz 2016'da hizmete açıldığı ve 9 aylık sürede 250 profesyonel golfçüyü misafir ettiği aktarıldı.

Samsun Golf Kulübü'nün ülke standartlarının üzerindeki altyapısıyla büyük ilgi gördüğü vurgulanan açıklamada, "Atakum sahilinde 300 dönüm açık alan üzerinde kurulu 9 çukurlu tesis, uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapabilmek için 18 çukura çıkarılıyor. Saha genişliğini büyüterek 650 dönüme çıkarıyoruz. Altyapı çalışmaları süren tesisin parkurları da hazırlandı. İlave 9 çukurlu parkur 18 Temmuz 2018'de hizmete girecek" ifadeleri kullanıldı.

Samsun Golf Kulübü standartlarının üzerindeki altyapısıyla ilgi çekiyor.
Samsun Golf Kulübü standartlarının üzerindeki altyapısıyla ilgi çekiyor.

"Dünyada sadece Büyük Britanya'da bulunuyor"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Golf Kulübü Direktörü Hamza Sayın, oluşturulan "links" saha tipinin dünyada sadece Büyük Britanya'da bulunduğunu belirtti.


Tesisin Türkiye'deki diğer golf sahalarından çok farklı olduğunu ifade eden Sayın, "Tesisimiz ve sahamızın en önemli özelliği halka açık bir saha olmasıdır. Bunu söylemekte fayda var. Denize yakın, az ağacı bulunan, bol rüzgarlı saha tipine 'links' tipi diyoruz. Yüksek eğimlerin, tepeliklerin ve otların yer aldığı sahalardır. Daha çok Britanya bölgesinde bulunuyor. Tüm bu özellikleri bakımından sahamız Türkiye standartlarının üzerinde" değerlendirmesinde bulundu.


Halkı, kulübü değerlendirmeye ve golf oynamaya davet eden Sayın, şunları kaydetti:

Yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğündeki golf sahası, deniz üzerine dolgu yöntemiyle yapılması nedeniyle dünyada ilk olma özelliği taşıyor.
Yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğündeki golf sahası, deniz üzerine dolgu yöntemiyle yapılması nedeniyle dünyada ilk olma özelliği taşıyor.

"Müracaat edenlerin sayısı giderek artıyor"

"Şu an gidişat çok iyi. Kış sezonu olmasına rağmen büyük talep var. Yaz aylarında daha da yoğunlaşacak. Bu da heyecanımızı artırıyor. 9 ayda profesyonel 250 sporcu gelip golf oynadı. 85 öğrencimize de eğitim veriyoruz. Bu sayı okulların kapanmasıyla daha artacak. Şimdiden müracaat edenlerin sayısı giderek artıyor. Herkesin oynayabilmesi için halka açık sahamızda fiyatlarımız, diğer kulüplere göre çok düşük. Herkes ders alıp oynayabilir. Ekipmanlarımız ücretsizdir. Vatandaşlarımız antrenman toplarını kiralayıp dilediği kadar oynayabilir."

Yüksek eğimlerin, tepeliklerin ve otların yer aldığı saha ilgi görüyor.
Yüksek eğimlerin, tepeliklerin ve otların yer aldığı saha ilgi görüyor.
 
EtiketlerTürkiyeSamsunAtakumBritanya
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