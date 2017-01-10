Deniz tuzunun faydaları saymakla bitmiyor

Deniz tuzu sadece sevdiğiniz yemeklere tat katmakla kalmaz. Eğer böbrek taşlarından veya yüksek tansiyondan şikâyetçiyseniz normal sofra tuzunuzu deniz tuzu ile değiştirmek sindirim sisteminizin daha iyi işlev göstermesini sağlayabilir, kalp atışlarını düzenleyebilir ve karaciğeri canlandırabilir.

Deniz tuzu, deniz suyunun buharlaştırılmasıyla oluşturulur, böylece sağlığa yararlı özelliklerini korur. Tansiyonu düşürmenin ve böbrek fonksiyonunu iyileştirmenin yanında deniz tuzunun içindeki mineraller kan şekeri seviyelerini dengeler ve vücuttaki fazla asidi atmaya yardımcı olur.

Yüksek tansiyon, kan damarları içindeki basınç çok fazla olduğunda ve damar duvarlarına baskı yaptığında ortaya çıkan bir problemdir ve birçok rahatsızlığın risk faktörüdür. Yüksek tansiyon böbreklere de zarar verir. Sofra tuzu yerine kullanılacak deniz tuzunun faydalarından biri yüksek tansiyonu düşürmesidir. Böylece böbreklerin hasar görme ihtimali ve bu organla ilgili hastalıkların riski azalacaktır.

Çok fazla tuz tüketimi sağlıklı bir hayat için kesinlikle önerilmez, çünkü tuzun aşırı tüketimi tansiyonu yükseltir ve vücudun sıvı tutmasına yol açar. Ancak çok az tuz tüketimi de aynı derecede zararlı olabilir. Deniz tuzunun içinde bulunan bazı esansiyel mineraller ve elektrolitler vücudumuzun bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla savaşması ve hızlı iyileşme için gereklidir.

Deniz tuzunun faydalarından bir diğeri oldukça rahatsız edici ve ağrılı olabilen böbrek taşlarıyla ilgilidir. Deniz tuzunda normal sofra tuzuna göre daha az sodyum bulunmaktadır. Yemekleri pişirirken sofra tuzu yerine deniz tuzu katmak veya pişmiş yemekleri tatlandırmak için deniz tuzu kullanmak, vücudun var olan böbrek taşlarını dışarı atmasına ve yeni böbrek taşlarının oluşumunun engellenmesine yardımcı olur.

Deniz tuzu, böbrek taşlarından şikayetçi olan kişiler için önerilse de her halükarda çok fazla tuz tüketimi böbrek sağlığı için iyi değildir. Dolayısıyla kararında kullanmaya dikkat edilmelidir.

Sofra tuzunun içinde bulunan iyot, klorür ve sodyum mineralleri tiroit bezinin sağlıklı bir şekilde işlev gösterebilmesi için çok önemli ve gereklidir. Sofra tuzu işlenirken, daha beyaz olması ve birbirine yapışıp topak haline gelmemesi için ekstra kimyasallar katılmaktadır.

Bu kimyasal katkı maddeleri böbreklerin fonksiyonlarını bozabilir. Deniz tuzu ise doğal olarak var olan ve tekrar üretilemeyecek bir mineraldir. İyot ihtiyacının da karşılanması için iyotlu deniz tuzu ürünleri, sofra tuzu yerine tercih edilebilir.

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