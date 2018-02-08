Deniz tutkunlarının fuarı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile KOSGEB ve İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından desteklenen fuarda, denizcilik sektörünün önde gelen bin 500 markası, 3 bin 500’ün üzerinde deniz aracını on binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi ile buluşturacak.