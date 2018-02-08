Deniz tutkunlarının fuarı
Deniz tutkunlarının her yıl ilgi ile beklediği, dünyanın en büyük 2. tekne ve yat fuarı CNR Avrasya Boat Show (Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı) 10-18 Şubat tarihleri arasında, CNR EXPO Yeşilköy’de kapılarını açacak.08 Şubat 2018 Perşembe 09:24
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile KOSGEB ve İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından desteklenen fuarda, denizcilik sektörünün önde gelen bin 500 markası, 3 bin 500’ün üzerinde deniz aracını on binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi ile buluşturacak.
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