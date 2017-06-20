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Deniz suyu kıpkırmızı! Balıkçıların korkunç katliamı

Danimarka'nın Faroe Adaları'nda bugün suda kan akıyor. Balıkçıların katliamdan farksız geleneklerine göre onlarca pilot balina yakalanıp öldürüldü. Yüzlerce balıkçının bir araya geldiği insanlık dışı ritüelde sahiller kan yüzünden kıpkırmızı.

20 Haziran 2017 Salı 19:28
Deniz suyu kıpkırmızı! Balıkçıların korkunç katliamı

Çevrede yaşayanlar oturup izledi. Yüzlerce balıkçı masum pilot balinaları katletti. Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda bu yıl yine sahil kıpkırmızı, kana bulandı.

Her yıl Danimarka kıyılarında göç eden pilot balinalar kıyı çevresi boyunca yüzmeye zorlanıyor. Ardından yavaşlayan balinalar arasından gözlerine kestirdiklerine balıkçılar küçük tekne ve botlarla yaklaşıyor.

Yüzücü elbisesi giyen yerel balıkçıların korkunç avı başlıyor. Suya atlayan balıkçılar balinaları birlikte yaralayarak sahile kadar sürüklüyor. Son tabloda ise yan yana sıralanan onlarca ölü pilot balina ve kıpkırmızı bir deniz...

Dünyada yaklaşık bir milyon uzun yüzgeçli ve 200 bin kadar da kısa yüzgeçli balina bulunuyor. Danimarkalı balıkçıların her yıl gerçekleştirdiği ritüelse pilot balinalara büyük zarar veriyor.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 19:28
  1. Danimarka
  2. Faroe Adaları
  • hrnhrn7 sa önce
    Hesapta hayvan hakları kuruluşları var NERDE ?
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