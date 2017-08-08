Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Deniz Seki kahraman değil, bir zehir taciri!

Gazetemiz yazarı Mehtap Yılmaz, kaleme aldığı son yazısında ‘kokain satın alıp içmek’ ve ‘başkalarına uyuşturucu temin etmek’ suçundan hüküm giyen Deniz Seki'nin medyada millete “rol model” olarak yutturulmasına sert tepki gösterdi.

08 Ağustos 2017 Salı 13:30
Deniz Seki kahraman değil, bir zehir taciri!

Gazetemiz yazarı Mehtap Yılmaz, kaleme aldığı son yazısında ‘kokain satın alıp içmek’ ve ‘başkalarına uyuşturucu temin etmek’ suçundan hüküm giyen Deniz Seki'nin medyada millete “rol model” olarak yutturulmasına sert tepki gösterdi.

İŞTE MEHTAP YILMAZ'IN İLGİLİ YAZISI:

Hakikaten, bir kısım medyadaki şu Deniz Seki şizofrenisine akıl sır erdiremiyorum! Dünyanın hiçbir ülkesinde, bir uyuşturucu tacirinin medyada kahraman gibi lanse edildiğini göremezsiniz!

Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rezalet yok!

Yahu bu kadın, “9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, ‘kokain satın alıp içmek’ ve ‘başkalarına uyuşturucu temin etmek’ suçlarından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.”

Suçlu yani...

Kokain bağımlısı...

Bir zehir taciri... 

Nasıl oldu da tahliye edildi?

Acaba bu kadının yerinde garibanın biri olsaydı, bu kadar kolay tahliye olabilir miydi?

“Avukatlar” tutabilir miydi?

Hukuki boşluklardan ustalıkla yararlanarak, şartlı tahliye olabilir miydi?

Belli ki bu kadın nüfuzlu bir uyuşturucu taciri...

Düşünün...

Kim bilir kaç kişiye kokain temin etti?

Kim bilir kaç insanı zehirledi?

YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 13:30
  1. Mehtap Yılmaz
  2. Deniz Seki
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadir Topbaş'tan kritik uyarı: Gelecek hafta...
    1. Kadir Topbaş'tan kritik uyarı: Gelecek..
    2. PKK işgal ettiği bölgede protesto edildi
    3. Sınırda örülecek duvar hakkında İran..
    4. İlacımı nasıl doğru kullanırım?
    5. Yurtdışına çıkan herkesi..
    6. Terör elebaşı geri adım attı: Bağımsız..
    7. Proferörün arkasından davul çaldırdı,..
    8. Sivas'ta dağ keçisi avlayan vaşak
    9. ABD'den PKK'ya yardım bombardımanı
    10. ''Erdoğan Atom bombası yapacak''
    11. Trump Barack Obama'dan fark yedi
    12. Genç Suudi prens öldü!
    13. Tarihte bugün
    14. Cenazeyi görünce 'hemen polisi arayın'..
    15. Erdoğan uyarmıştı! Bakan Soylu..
    16. Deaş'ten şok saldırı.. 10 asker öldü...
    17. TMSF, FETÖ medyasını satılığa çıkardı
    18. Türkiye-İran sınırı… Tek tek..
    19. Hama'da şiddetli çatışmalar başladı
    20. Kimin aklına gelirdi ki... Pazarda..
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!
    Uluslararası ajanslar fotoğrafları dünyaya geçti… İstanbul boğazı saat: 06:00
    Uluslararası ajanslar fotoğrafları dünyaya geçti… İstanbul boğazı saat: 06:00
    Arabistan şokta! Veliaht prense suikast düzenlendi
    Arabistan şokta! Veliaht prense suikast düzenlendi
    AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya dediğimizi...
    AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya dediğimizi...