Deniz Seki kahraman değil, bir zehir taciri!

Gazetemiz yazarı Mehtap Yılmaz, kaleme aldığı son yazısında ‘kokain satın alıp içmek’ ve ‘başkalarına uyuşturucu temin etmek’ suçundan hüküm giyen Deniz Seki'nin medyada millete “rol model” olarak yutturulmasına sert tepki gösterdi.

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Hakikaten, bir kısım medyadaki şu Deniz Seki şizofrenisine akıl sır erdiremiyorum! Dünyanın hiçbir ülkesinde, bir uyuşturucu tacirinin medyada kahraman gibi lanse edildiğini göremezsiniz!

Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rezalet yok!

Yahu bu kadın, “9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, ‘kokain satın alıp içmek’ ve ‘başkalarına uyuşturucu temin etmek’ suçlarından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.”

Suçlu yani...

Kokain bağımlısı...

Bir zehir taciri...

Nasıl oldu da tahliye edildi?

Acaba bu kadının yerinde garibanın biri olsaydı, bu kadar kolay tahliye olabilir miydi?

“Avukatlar” tutabilir miydi?

Hukuki boşluklardan ustalıkla yararlanarak, şartlı tahliye olabilir miydi?

Belli ki bu kadın nüfuzlu bir uyuşturucu taciri...

Düşünün...

Kim bilir kaç kişiye kokain temin etti?

Kim bilir kaç insanı zehirledi?