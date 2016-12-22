Deniz Saypınar dünya ikincisi oldu

Türkiye'ye güzel haber bu kez Dominik Cumhuriyeti, Santo Domingo şehrinden geldi. Milli sporcumuz Deniz Saypınar, 2016 Dünya Şamoiyonası Seçmeleri'ne katıldı ve Türkiye'ye dalında ikinciliği kazandırdı. Vücut geliştirme şampiyonlarının katıldığı yarışmada bir çok ülkeden çok güçlü rakipler katılmasına rağmen temsilcimiz, ikinciliği kaptırmadı ve Türkiye'ye ilk defa dalında şampiyonluk kazandıran tek yarışmacı oldu.

RAKİPLERİ 'BİRİNCİ SEN OLMALISIN' DEDİ

Temsilcimiz Saypınar, katıldığı yarışmada açık ara farkla rakiplerini geride bırakarak finale kadar ilerledi. Finalde karşılaştığı yarışmacılar bile formundan dolayı Deniz Saypınar'dan çekindi ve birinciliği kaptıracaklarını sanarak sahneye çıktılar ama maalesef temsilcimiz bu dev yarışmada ikinci oldu. Bu dereceye rağmen daha önce Türkiye'de kimsenin alamadığı bir dereceyi alarak ülkemize büyük gurur yaşatmış oldu. Deniz Saypınar, TGRT Haber'e yaptığı açıklamada şunları söyledi; Bu sene vücut geliştirme sporcuları arasında en çok ve en iyi dereceyi getiren tek kadın sporcu oldum ve gurur duyuyorum. Ayrıca kendi kategorimde ülkesine bu dereceyi getirmiş şuan ilk ve tek sporcuyum, bu ödülü tüm Türkiye'ye armağan ediyorum' dedi.

TÜRK OLMAMA ÇOK ŞAŞIRDILAR

Saypınar açıklamalarına şöyle devam etti; Türk olmama yarışmaya katılan diğer sporcular da çok şaşırdılar, fotoğraflara ve videolara bakan herkes hatta kendi rakiplerim bile şampiyonluğun yani birinciliğin benim hakkım olduğunu söylediler. Uluslararası hakemlerden bir kısmı ile de yaptığım görüşmelerde aynı tepkiyi aldım. Ancak sonuç maalesef resmi olarak böyle olmadı. Yarıştığım kategori çok zor ve ince bir çizgideydi ne yazık ki. Bu çizgiyi tutturmak çok zor ve emek isteyen bir iş. Dolayısıyla bir daha ki sefere ülkeme birincilik ve altın madalya ile dönmek istiyorum ve bunun içinde elimden ne geliyorsa yapacağım' dedi.

BESLENME HAKKINDA TÜYOLAR VERDİ

Şampiyon yarışmacımız Deniz Saypınar, ayrıca sağlıklı beslenme konusunda da önemli tüyolar verdi. Bu konuda da uzaktan eğitim gördüğü yüzlerce öğrencisi olan Saypınar, yaptığı açıklamada şunları kaydetti; Beslenme konusunda ilk önerim kesinlikle şekerden ve rafine yani işlem görmüş gıdalardan uzak durulmasıdır. Bu gıdalar glisemik indeks içeriyor, içerdiği şekerin kana karışma hızı düşük olan gıdalar tercih edilmeli. Bunlar posalı gıdalar, protein değeri yüksek gıdalar olmalıdır. Meyva şekerinin bile yanlış zamanlamada ve miktarı ayarlanmazsa zararı vardır. Mümkün oldukça protein ağırlıklı beslenmeli ve günlük zamanlamayı doğru ayarlamak gerekiyor. Bunların akabinde de harcadığımız enerji oranında karbonhidrat içeren gıdalar tüketmeliyiz' dedi.