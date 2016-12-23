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Deniz savunması yerli silaha emanet

Türk savunma sanayi firmaları tarafından üretilen ve dünyanın birçok ülkesine satılan askeri ürünler Türkiye'nin gücünü gözler önüne seriyor. Bu ürünler arasında yer alan Denizaltı Savunma Harbi (DSH) Sistemi ise en modern denizaltı savunma harbi silah sistemlerinden birisi olarak dikkati çekiyor.

Deniz savunması yerli silaha emanet
Eklenme: 23 Aralık 2016, 10:25
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Türkiye'nin tam bağımsız ülke olabilmesi için savunma sanayisinin yeterli hale gelmesi gerekiyor. Bu alanda eksikliği fark eden ve birçok çalışmaya imza atan hükümet, savunma sanayinin millileştirilmesi için yerli Ar-Ge ve üretimi destekleyerek ülkemizin yeterliliğinin artırılmasına katkı sağlıyor. Birçok özel şirket, teknokent ile küçük ve orta işletmeli kuruluşlar da savunma sanayinin yerlileştirilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu anlamda roket ve füze sistemleri ile ülke savunmasına katkıda bulunan Roketsan ürettiği yerli ürünlerle de Türkiye'nin gücünü gözler önüne seriyor. yenisafak.com olarak bu hafta Roketsan tarafından geliştirilen Denizaltı Savunma Harbi (DSH) Roketi ve Atıcı Sistemi ele alacağız.

  • Roketsan Denizaltı Savunma Harbi (DSH) Sistemi en modern denizaltı savunma harbi silah sistemlerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Su üstü platformlardan su altı hedeflerine karşı kullanılmak üzere geliştirilen sistem 500-2000 m menzil ve 15-300 m derinlik aralığında kullanılabiliyor.

Hem ekonomik hem güvenilir

Kıyıya yakın sularda sonar şartlarının uygun olmaması nedeniyle denizaltılar ancak kısa mesafelerden tespit edebiliyor, sahte temas olasılığı da oldukça yüksek oluyor. Bu temaslarda maliyeti pahalı olan torpidolarla angaje olunması yerine, tehdidin ekonomik ve güvenilir bir silah ile etkisiz hale getirilmesi anlayışıyla DSH roketi üretildi.

Yüksek patlayıcılı harp başlığına sahip

Otomatik yönlendirme kabiliyeti ve kullanıcıya büyük emniyet sağlayan mühimmat özelliği olan denizaltı savunma sistemi, su üstü platformunun silah yönetim sistemi ve sonarı ile entegre çalışabiliyor.

Yüksek patlayıcılı harp başlığına sahip DSH roketi, modern mühimmatta arzu edilen duyarsız mühimmat (IM) özelliğine de sahip. Atıcı sistemin; stabilizasyon, otomatik ve manuel yönlendirme özellikleri de bulunuyor. Atış Kontrol Sistemi, su üstü platformu tarafından sağlanan seyir ve hedef bilgilerini kullanarak gerekli atış esaslarını hesaplıyor.


(Yeni Şafak)
 
EtiketlerTürkiye
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