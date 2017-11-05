Deniz Feneri’nden Arakanlı'ya 1000 konut

BURAK BATTAL / İSTANBUL - Bağışçıların ve MÜSİAD’ın katkılarıyla Bangladeş’te Arakanlı mazlumlar için 1000 konutluk merkez inşa ettiren Deniz Feneri, binlerce kişiye gıda yardımı, yüzlerce aileye de kıyafet dağıtımı yaptı.

25 Ağustos’tan bu yana Budist Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara uyguladığı baskı ve soykırım sürüyor. Katliamdan kaçarak nehirleri ve dağları aşmayı başaran Arakanlı Müslümanlar Bangladeş’e sığınıyor ve zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Türkiye’nin saygın yardım kuruluşlarından Deniz Feneri Derneği, katliamların başladığı günden bugüne Arakan içlerine ulaştırdığı yardımların yanı sıra Bangladeş’e göç eden 600 bini aşkın mülteciye de diğergâm Anadolu insanının desteğini ulaştırmaya devam ediyor. Dernek, son olarak bağışçıların ve Müsiad’ın katkılarıyla Bangladeş’te Arakanlı mazlumlar için 1000 konutluk merkez inşa ediyor.



Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz, “Arakan’a Acil Yardım” kampanyamızın yanı sıra mağdur durumda gayri insani şartlarda yaşamak zorunda olan kardeşlerimiz için geçici barınma ile ilgili olarak ilk etapta bağışçıların ve Müsiad’ın da katkılarıyla 1000 konutluk merkez inşa etme çalışmalarımızda bütün hızıyla devam ediyor. Hedefimiz ise 10 bin konutu en kısa zamanda mazlum ve mağdur Arakanlıların daha iyi şartlarda yaşaması için tamamlamak” dedi.



Mehmet Cengiz, Bangladeş’te Arakanlılara yönelik su kuyusu açılması için 700 dolar gerektiğini belirterek, “Hayırseverlerden yardım bekliyoruz” dedi.