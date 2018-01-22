Deniz Feneri Derneğinden Suriye'ye insani yardım eli

Suriye'deki iç savaş mağdurlarına ulaştırmak üzere toplanan yardım malzemeleri Deniz Feneri Derneği Ege Bölge Temsilciliğinin Bornova ilçesindeki merkezinde tıra yüklendi.

Derneğin Ege Bölge Temsilcisi Harun Ece, uğurlama töreninde, İzmirlilerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Türkiye'de ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki mazlum ve mağdur insanlara yardım elini ulaştırmaya devam edeceklerini ifade eden Ece, "İyilik yolunda faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Bu anlamda gerek Suriye içindeki gerekse Türkiye'nin dört bir yanındaki Suriyeli savaş mağdurlarına kol kanat olmaya çalışıyoruz." dedi.

Ece, temin edilen 7 bin 705 parça giyim, 400 koli gıda, 200 koli temizlik malzemesi, 480 paket hasta bezi, 620 paket bebek bezi, 63 bin 272 oyuncaktan oluşan malzemelerin Haremeyn kampında dağıtılacağını kaydetti.

Dua edilmesinin ardından yardım malzemesi taşıyan tır yola çıktı.