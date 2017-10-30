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Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 17:53
Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama

Ankara Üniversitesi Rektörü İbiş: "(CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Baykal'ın sağlık durumu) Yaşamsal bulguları iyi, herhangi bir önemli anormallik yok. Beyin ödemi ve koma tablosu önemli ölçüde azalmakla birlikte uyku hali devam ediyor Deniz Bey'in. Uyanık olduğu dönemlerde söylenenleri anlıyor, tepki veriyor, el, kol, bacak hareketleri önceki günlere nazaran daha da güçlü."

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 17:53
  1. Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş
  2. Deniz Baykal
  • AliAli58 dk önce
    Meçhule. Giden.Bir. Gemi.Kalkar.Bu.Limandan
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