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Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

22 Ekim 2017 Pazar 14:28
Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş şunları söyledi:

Deniz Bey'in şuuru kapalı. Beyin sapı fonksiyonları iyiye gidiyor.

Beyin fonksiyonları güne gün daha iyiye gidiyor. Beynin toparlaması süreç alır, sabırla beklemek lazım.

Elbette ki Deniz Bey’in genel destek, cihazlı solunum desteği ve beyin desteği tedavileri devam ediyor. Kendi solunumunu yapacak durumda ama arkadaşlar fazla yorulmamaları için destek uyguluyorlar. Lütfen bizim yazılı ya da kamera karşısındaki açıklamalarımız dışındaki bilgilere itibar etmeyin. Doğrusunu bizden alırsınız. Lütfen onlara itibar etmeyin. Biz her konuyu şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz.

Cerrahi müdahale gerektiren bir endikasyon yok. Önümüzdeki süreçte ne gibi gelişmeler olur değerlendirmek gerekir. Kafatasının açılan kısmının kapatılmasını dışarıda bırakırsak cerrahi müdahaleye gerek yok.

Her gün bir miktar daha olumlu bilgileri paylaşıyoruz. Şu ana kadar geçirilen süreç hiç uzun değil kısa bir süreç. Bunun günler aldığını hepimiz biliyoruz. Sürecin gelişmesini takip etmemiz gerekiyor.

Bilinci kapalı olması uyutulmayla ilişkili değil. Kendi fizyolojik yapısıyla ilgili olarak bilinci kapalı. Uyutulma işlemi beyin fonksiyonlarını minimuma indirip kendisini toparlamasını sağlamak için.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 14:28
  1. Prof. Dr. Erkan İbiş
  2. Deniz Baykal
  • aliali16 sa önce
    çok haklısınız caminin yanından geçmezler timurtaş hocaya atıfta bulunmuşsun
  • NedenNeden17 sa önce
    Oooo kardeş adamın kalbine mi girdin.Ya düşündüğün gibi değilse.Bize düşen hüsnü zan etmektir.Cennete adam göndermektir.Lanet okumak değil
  • Oktay karakaşOktay karakaş18 sa önce
    Eyvallah.Amenna ve sadakna...
  • abdoabdo18 sa önce
    desenize adam gitti öbür dünyaya bu kadar uyku olurmu
  • oooooo20 sa önce
    Musallaya Getirdiklerinde, Hoca Nasıl Bilirdiniz Diye Sorduğunda, Hep Bir Ağızdan KÖTÜ Biliriz, Haklarınızı Helal Edin ETMİYORUZ Diyeceğiz. Haaa Neden CAMİ'YE Getiriyorlarki. bu chp'liler HİÇ Bir Zaman Müslümanları İSTEMEDİLER Yani İSLAM'I İstemediler. O Zaman bu chp'liler Yani İçimizdeki BÜTÜN Ğayrimüslim'ler, L eşlerini kilise, sinakok, buda la tapınağ, hindu'inek tapınağına Götürsünler.

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