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Baykal’ın durumuna ilişkin bakandan açıklama geldi

Sağlık Bakanı Demircan, hastanede tedavi gören Deniz Baykal'ın son durumuna ilişkin bilgi verdi

24 Ekim 2017 Salı 15:40
Baykal’ın durumuna ilişkin bakandan açıklama geldi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri  paylaştı.

UYUTULUYOR

Demircan, Baykal'ın beyin faaliyetlerini düşürmek için uyutulmaya devam edildiğini söyleyerek, "Spontan solunumu var. Spontan solunum desteklemesi devam ediyor. Tomografi bulguları beyin ödeminin gerilediğini gösteriyor. Ağrılı uyarımlara cevap alınıyor. Bu aşamada geriye gidiş yok, olumlu istikamette gelişmeler var" ifadelerini kaydetti.

HEKİMLER YETERLİ

Baykal’ın yanlış tedavi uygulandığına ilişkin iddialara yönelik Demircan, "Türkiye’de en yetkin hekimlerin tedavisi altında. Baştan itibaren hekimlerimiz yeterli, yetkin hekimler. Hekimlerin koymuş olduğu endikasyonu, yapmış olduğu tedaviyi hekim camiası değerlendirebilir" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 15:40
  1. Ahmet Demircan
  2. Deniz Baykal
  3. Deniz Baykal sağlık durumu
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