Deniz Baykal'ın sağlığına ilişkin yeni açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, yarın eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı, Münih'te tedavi gördüğü hastanede ziyaret edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Aldığımız bilgiler Sayın Genel Başkanımızın sağlığının her geçen gün daha da ileri gittiği noktasında. Biz de gidip Sayın Genel Başkanımızı ziyaret edeceğiz. Tabii ki biz sadece ziyaret etmekle kalmayacağız. Almanya'ya gittiğimizi duyan partili, partisiz yüzlerce vatandaşımızın selamlarını götüreceğiz. Sağlık dileklerini ve sevgilerini götüreceğiz. Bizim için çok anlamlı iki günlük bir program gerçekleştiriyoruz. Yarın akşam da Türkiye'ye dönüyoruz."