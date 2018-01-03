Tedavisi Almanya'da devam eden Baykal'dan iyi haber!

Beyinde pıhtı atması sonucu Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nde 51 gün tedavi gören Baykal, Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçak ile Almanya’ya götürülmüştü. Baykal’ın tedavisi, Münih yakınlarındaki Murnau Kaza ve Travma Kliniği'nde (Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau) devam ediyor. Hastane yönetimi, Baykal’ın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Yönetim, gazetecilerin çevreden görüntü ve fotoğraf almasına da izin vermiyor.

56 GÜNLÜK TEDAVİ

Habertürk'ün haberine göre, Baykal’ın sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Yemeğini artık kimse yardım etmeden yiyebiliyor. Sol ayağındaki ve kolundaki güçsüzlük devam etmesine rağmen, her gün doktorların kontrolünde belirli sürelerle yürüyüşler yapıyor. Klinikte Baykal’a 56 günlük özel bir fizik tedavi ve rehabilitasyon programı uygulanacak. Rehabilitasyon uygulamasının tamamlanmasının ardından Baykal’ın, sağlıklı bir şekilde yurda dönmesi bekleniyor.

RAHATLIKLA KONUŞUYOR

Bilincinin yerinde olduğu ve rahatlıkla konuştuğu ifade edilen Deniz Baykal, ayağı kırılan Hürriyet yazarı Özkök’ü Almanya’dan telefonla arayarak “geçmiş olsun” dedi. Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, babasının sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve her geçen gün iyiye gittiğini belirtti.