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Deniz Baykal'dan iyi haber

14 gündür komada olan Deniz Baykal, eşi Olcay Baykal'ın elini ilk kez sıkarak tepki verdi.

29 Ekim 2017 Pazar 13:36
Deniz Baykal'dan iyi haber

İki haftadır yoğun bakımda bulunan ve iyileşme belirtileri gösteren CHP'nin eski lideri Deniz Baykal'ın sağlık bulguları iyiye gidiyor. Deniz Baykal'ın, eşi Olcay Baykal'ın elini ilk kez sıktığı açıklandı.

Deniz Baykal'ın durumu iyiye gidiyor

BASİT KOMUTLARA CEVAP VEREBİLİYOR

Daha önce doktoru tarafından açıklanan "basit tepkilere cevap verebiliyor" açıklaması, Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın da elini sıkmasıyla tasdiklenmiş oldu. 14 gündür hızlı bir iyileşme süreci gösteren Deniz Baykal'ın durumu git gide düzeliyor.

Beyin damarlarında tıkanıklık nedeniyle iki haftadır komada olan CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın durumu stabil halde, tedavisine devam edildiği açıklandı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 13:36
  1. Olcay Baykal
  2. Deniz Baykal
  • Chp için En ideal aday: beyinsiz adayChp için En ideal aday: beyinsiz aday2 sa önce
    Doktorlar iyileştirmek için 2019' a kadar çalışsınlar. Sonuçta CHP' nin cumhurreisi adayımız bu zat!
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