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Deniz Baykal'a 'kaset kumpası' sanıkları hakim karşısında

Eski CHP Genel Başkanı Baykal ile eski MHP'li  yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin olduğu iddia edilen görüntülerin internet  ortamında yayımlanmasıyla ilgili "kaset komplosu davası"nda, Fetullahçı Terör  Örgütü (FETÖ) elebaşı firari Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu çoğu eski  polis 171 sanığın yargılanmasına başlandı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 12:06
Deniz Baykal'a 'kaset kumpası' sanıkları hakim karşısında

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları  Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları  katıldı.

Duruşmanın ilk gününde Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, sanıkların  kimlik tespitini yapıyor.

Davanın sanıkları arasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, örgütün  "emniyet imamı" olan "Kozanlı Ömer" lakaplı Osman Hilmi Özdil, eski Emniyet Genel  Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak,  kapatılan Nokta dergisinin eski Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven ve suç  tarihlerinde "Habervaktim" internet  sitesinde yazan gazeteci Yener Dönmez de yer alıyor.

Ayrıca, sanıklardan Sedat Zavar, İlker Usta, Enes Çığci ve Ali  Özdoğan, kamuoyunda "Böcek davası" olarak bilinen, o dönemde Başbakan olan  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Keçiören'deki konutu ile Başbakanlık Resmi  Konutu'nda iki adet telsiz verici cihazı ele geçirilmesi üzerine açılan davanın  da sanıkları arasında bulunuyor.

118 SANIK BYLOCK KULLANICISI

İddianamede, söz konusu eylemlere katıldıkları tespit edilen 171  sanıktan 151'inin FETÖ mensubu olduğu, 164'ünün emniyet istihbarat birimlerinde  görev yaptığı belirtildi.

Sanıklardan 118'inin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u  kullandığı tespitine yer verilen iddianamede, örgüt mensubu olduğu belirlenen 134  eski polisin FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında ihraç edildiği ya da rütbelerinin  geri alındığı kaydedildi.

İddianamede sanıkların, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme",  "silahlı terör örgütüne üye olma", "siyasi hakların kullanılmasını engelleme",  "özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele  geçirme", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etme", "kamu görevlisinin sahteciliği"  ve "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından  cezalandırılmaları talep ediliyor.

Sanıklar tarafından söz konusu eylemler kapsamında 24 mağdur/müştekiye  yönelik, 10 ikametgah, 2 iş yeri olmak üzere 12 ayrı adrese, ses ve görüntü  alabilen cihazlar yerleştirildiği, teknik araçlarla izleme ve dinleme yapıldığı,  elde edilen ses ve görüntülerin bir kısmının örgütün amaçları doğrultusunda  hedefsel olarak internette yayımlandığı bildirildi.

İddianamede, "Tüm organlarıyla devlet yönetimini ele geçirme amaç ve  hedefi bulunan FETÖ'nün, bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik  olarak siyasi hayatı dizayn etmek için emniyet istihbarat birimlerinde bulunan  örgüt mensuplarının etkin katılımı ve çalışmaları ile 'kaset kumpasları' denilen  operasyonları gerçekleştirdiği, örgüt kurucusu ve yöneticisi olan şüpheli  Fetullah Gülen'in örgütün emniyet istihbarat birimlerindeki mensuplarına doğrudan  ve dolaylı talimatlar vererek soruşturmaya konu edilen müştekilere yönelik  eylemlerin gerçekleştirildiği anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

MAĞDUR VE MÜŞTEKİLER

İddianamede Bekir Aksoy, Ahmet Hurşit Tolon, Bülent Dinmez, Deniz  Baykal, İhsan Barutçu, Mehmet Ekici, Metin Çobanoğlu, Mehmet Taytak, Osman Çakır,  Recai Yıldırım, Ahmet Deniz Bölükbaşı, Aydın Deliktaşlı, Can Baytok, Cüneyt  Bayrak, Emine Ülker Tarhan, Feridun Pehlevan, Gülen Bayıllıoğlu, İbrahim Erkan  Bayıllıoğlu, Kadir Özbek, Mustafa Cihan Paçacı, Nihat Ali Özcan, Süleyman  Biroğul, Ümit Şafak ve Yusuf Ziya Yağmur ile MHP Genel Başkanlığı, mağdur ve  müşteki olarak yer alıyor.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 12:06
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