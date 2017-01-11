Deniz Baykal yanlışlıkla Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturdu

TBMM'de yanlışlıkla Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturan Deniz Baykal, Engin Altay'ın uyarıları sonrası Kılıçdaroğlu'nun sağına oturdu.

Deniz Baykal yanlışlıkla Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturdu
Eklenme: 11 Ocak 2017, 18:01
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Anayasa oylaması için Meclis'e gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Milletvekili Deniz Baykal karşıladı

CHP Milletvekili Deniz Baykal, anayasa oylaması için Meclis'e gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşıladı. Baykal yanlışlıkla Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturunca uyarı üzerine yerini değiştirmek zorunda kaldı.

TBMM'de yanlışlıkla Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturan Deniz Baykal, Engin Altay'ın uyarıları sonrası Kılıçdaroğlu'nun sağına oturdu.

Anayasa oylaması için Meclis'e gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Milletvekili Deniz Baykal karşıladı.

 

Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturdu

 

Deniz Baykal, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturduktan bir süre sonra CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a "Burası genel başkanın koltuğu mu?" diye sordu.

Baykal, Kılıçdaroğlu'nun solundaki koltuğa geçti

Altay'dan "Evet" yanıtını alan Baykal, Kılıçdaroğlu'nu uyardı. Kılıçdaroğlu'nun oturmaya devam etmesini söylemesine rağmen Baykal, Kılıçdaroğlu'nun solundaki koltuğa geçti.

 
EtiketlerDeniz BaykalKemal KılıçdaroğluTBMManayasa
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Allah u ekber

Adam özlemişokoltuğa oturmayı ne yapsın.ilk meclis açılışı yaptığındadaçoook heyecanlydı...eee nede olsa adam nerdeyse ömründe ilk defa meclis başkanı olabildioda sadece bir kaç saatlik...

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can

utanmaz herifler zina yaparsınız .. hiç birsey olmamış gibi sizin ile devam eder

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