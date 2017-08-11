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Deniz Baykal tavır koydu: Gitmem

CHP'li vekiller, peş peşe MİT TIR’ları davasında tutuklanan Enis Berberoğlu’nun yattığı Maltepe Cezaevi'ne giderken, Deniz Baykal ise tüm ısrarlara rağmen Berberoğlu'nu ziyarete gitmedi.

11 Ağustos 2017 Cuma 10:50
Deniz Baykal tavır koydu: Gitmem

MİT TIR'ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun ‘kendisini ziyaret eden partili vekiller aracılığıyla 'konuşursam yanarsın’ diye haber gönderip tehdit ettiği Kılıçdaroğlu, mesajı aldıktan sonra panikle MYK'yı topladı. MİT TIR’ları davasının kendisine uzanması ihtimaline ön almak için “Bana kumpas hazırlıyorlar” dedi. 

Bu toplantının ardından Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla harekete geçen CHP’liler, itirafçı olmaması için Enis Berberoğlu’na ardı ardına ziyaret gerçekleştirdi. 

DEVLETE KARŞI İŞLENMİŞ SUÇ 

CHP Genel Merkezi'nde korku ve tedirginlik hakim olurken vekiller gruplar halinde Maltepe Cezaevi'nin kapısını aşındırdı. Ancak Deniz Baykal tüm baskılara rağmen cezaevine gitmedi. Baykal'ın yakın çevresine, “Bu devlete karşı işlenmiş bir suçtur. Destekleyemem” dediği ifade edildi. Berberoğlu ailesinin 'her şeyi anlatma' tehdidinin ardından hafta başında MYK’yı tekrar toplayan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla birlikte Baykal’a çağrısını yineledi. Vekiller için cezaevini ziyaret çizelgesi oluşturulduğu, kendisinin de adının bulunduğu ancak hiçbirine uymadığı Baykal'a hatırlatıldı, “Ziyaretiniz büyük anlam taşıyor” denildi. 

YÜRÜYÜŞE DE MESAFELİ KALDI 

MİT TIR’larının durdurulmasıyla ilgili davaya başından beri mesafeli duran Baykal geri adım atmadı. İhanet görüntülerini yayınlayan FETÖ casusu Can Dündar’ın, Almanya’ya kaçması ve o kasedi Cumhuriyet Gazetesi’ne Berberoğlu’nun götürmesinin Baykal’ın bu tavrında etkili olduğu söyleniyor. Sözde adalet yürüyüşüne sadece birkaç dakika katılan Baykal, Berberoğlu ile ilgili soruları üstü kapalı cevaplar vererek geçiştirmişti. 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 10:50
  1. chp
  2. Deniz Baykal
  3. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu
  4. MİT
  • KanuniKanuni51 dk önce
    Al birini vur öbürüne!
  • Mustafa akyolMustafa akyol1 sa önce
    Deniz bey sana yakisan artik konusmandir bu memleket hepimizim yeter artik tayyib beye sahip olma zamani
  • Mustafa akyolMustafa akyol1 sa önce
    Deniz bey sana yakisan artik konusmandir bu memleket hepimizim yeter artik tayyib beye sahip olma zamani
  • CüneytCüneyt1 sa önce
    Er veya geç İlahi adalet tecelli edecektir. Aklı selim chp' liler (en başta Baykal olmak üzere) olayın farkındalar. Kılıçtaroğlu'nun paçalarıalev alev tutuşmuş hopur hopur hopluyor. Berberoğlu itirafçı oluverirse ki bu çok yakın gözüküyor, koşsun Merkel'in kucağına saklansın. Atatürk'ün daha fazla kemiklerini sızlatmadan bıraksın.
  • HrnHrn1 sa önce
    Salaklık, işlenmiş suça ortak arıyor, yani içeride al kızı ver Papazı oynarız mı demek istiyor
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