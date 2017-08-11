Deniz Baykal tavır koydu: Gitmem

MİT TIR'ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun ‘kendisini ziyaret eden partili vekiller aracılığıyla 'konuşursam yanarsın’ diye haber gönderip tehdit ettiği Kılıçdaroğlu, mesajı aldıktan sonra panikle MYK'yı topladı. MİT TIR’ları davasının kendisine uzanması ihtimaline ön almak için “Bana kumpas hazırlıyorlar” dedi.

Bu toplantının ardından Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla harekete geçen CHP’liler, itirafçı olmaması için Enis Berberoğlu’na ardı ardına ziyaret gerçekleştirdi.

DEVLETE KARŞI İŞLENMİŞ SUÇ

CHP Genel Merkezi'nde korku ve tedirginlik hakim olurken vekiller gruplar halinde Maltepe Cezaevi'nin kapısını aşındırdı. Ancak Deniz Baykal tüm baskılara rağmen cezaevine gitmedi. Baykal'ın yakın çevresine, “Bu devlete karşı işlenmiş bir suçtur. Destekleyemem” dediği ifade edildi. Berberoğlu ailesinin 'her şeyi anlatma' tehdidinin ardından hafta başında MYK’yı tekrar toplayan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla birlikte Baykal’a çağrısını yineledi. Vekiller için cezaevini ziyaret çizelgesi oluşturulduğu, kendisinin de adının bulunduğu ancak hiçbirine uymadığı Baykal'a hatırlatıldı, “Ziyaretiniz büyük anlam taşıyor” denildi.

YÜRÜYÜŞE DE MESAFELİ KALDI

MİT TIR’larının durdurulmasıyla ilgili davaya başından beri mesafeli duran Baykal geri adım atmadı. İhanet görüntülerini yayınlayan FETÖ casusu Can Dündar’ın, Almanya’ya kaçması ve o kasedi Cumhuriyet Gazetesi’ne Berberoğlu’nun götürmesinin Baykal’ın bu tavrında etkili olduğu söyleniyor. Sözde adalet yürüyüşüne sadece birkaç dakika katılan Baykal, Berberoğlu ile ilgili soruları üstü kapalı cevaplar vererek geçiştirmişti.