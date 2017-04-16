Deniz Baykal oyunu kullandı: Bu bir hesaplaşma

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, memleketi Antalya'da oyunu kullandıktan sonra 'Bu bir hesaplaşma oylamasıdır' dedi.

Eklenme: 16 Nisan 2017, 13:01

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisiyle kendi tarihiyle ve geleceğiyle bir anlamda hesaplaşma oylaması" dedi.

Deniz Baykal, "1018" numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de tarihi bir oylama yaşandığını bildirdi.

Herkesin görevini yaptığını ve son kararı milletin vereceğini belirten Baykal, "Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisiyle kendi tarihiyle ve geleceğiyle bir anlamda hesaplaşma oylaması. Umarım Türkiye'mizi derin sıkıntılara sürükleyecek bir tabloyla karşı karşıya kalmayız. Yeterince sorunumuz ve sıkıntımız var. Bu sorun ve sıkıntılar anayasadan kaynaklanmıyor." diye konuştu.

Demokratik bir cumhuriyet tercihinin halkın kararıyla güçlü bir şekilde ortaya çıkması halinde Türkiye'nin yeni bir enerjiyle geleceğe daha kararlı bir şekilde yürüme fırsatını bulacağına inandığını dile getiren Baykal, kimseyi üzmeyecek bir sonucun ortaya çıkması temennisinde bulundu.

Baykal, bu doğrultuda bütün Türkiye'nin kararlılık sergilediğini ve katılım oranının oldukça yüksek olduğu yönünde gelen haberlerin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Okul bahçesindeki vatandaşlarla bir süre sohbet eden ve fotoğraf çektiren Baykal çifti, yine yürüyerek evlerine geçti.

 
EtiketlerDeniz Baykalreferandum
HABER YORUMLARI
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arif

Sen git senin kasetini çekenlerle hesaplamş.Alemci Baykal..

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DENİZ GEZMİŞ

HAAHİYİ BİLDİN PORNOCU SEKRETER .....SI DENİZ BAYKOŞ.BU BİR HESAPLAŞMA SEN VE BEN.

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yasin

yahu teyzeciğim yapma allah aşkına. bu sözde adamın neyinden gurur duyuyon? en basitinden başındaki başörtüyü bu adam hep yasak altında tuttu

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Kiyamet

Bu sizlerin son sovlariniz yarinden itibaren Bu ulkenin tercel sahiplerinin konusacagi zaman

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mehmet kara

Tabiki hesaplaşma!Ama Baykalla Ke malın hesaplaşması,Evet çıkacak ve Ke mal gidecek Bay kal gelecek.Onun için seviniyo Bay kal!

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Pandora

Ne gevşek bir zat bu ya.

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yusuf murat

80 lik ırz düşmanı

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Tomtomtummy

SIKIntilar, zorluklar insani ya yok eder ya da yigit eder. Yigitce yasamadan fani dunyanin ne anlami var? Birakin taklitciler Bati'nin hizmetkari olmaya devam etsin. Bizler icin sadece yigitce yasamak var olsun.

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HACI

Hesabı sen ödersin kk ile beraber.Zira millet bugün hesabı size ödetecek.Sen kaset dinle,seyret stres atarsın.

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