Deniz Baykal neden yürümediğini açıkladı!

Çekirge'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Herkes soruyor:



- Baykal neden yürümedi?

- Yürüyüşe katılacak mı? Katılırsa Kılıçdaroğlu'na ne diyecek?

Dün Deniz Bey'le kısa bir sohbet yaptık. Önce şu sözünü aktarmalıyım:

'Kim ne derse desin, bu yürüyüş sırasında iktidar da muhalefet de iyi bir sınav vermiştir. Gezi'de yaşananları hatırlarsanız, bu yürüyüşün barışçıl görüntüsü çok önemlidir.'

Sonra bu sözünü açtı:

'Başlangıçta iktidar olumsuz baktı. Güvenpark'a gece iş makinelerini yığdı. Ama sonra sağduyu hâkim oldu. Muhalefet hiçbir provokasyona izin vermedi. Çok barışçı bir yürüyüştür bu. İktidar da buna engel olmayarak Türkiye'de barışçı eylemlerin de olabileceğini göstermiştir. Demokrasi açısından çok iyi bir gelişmedir bu.'

NEDEN YÜRÜMEDİ

"Atatürk, İnönü ve Ecevit'ten sonra CHP genel başkanlığı koltuğuna oturan Baykal neden yürümüyor?"

Bu soru o kadar soruldu ki. Cevabı Baykal'ın sözleri arasından ben seçiyorum:

"Bu yürüyüşün ruhunu paylaşan milyonlar var. Herkes gelip yürüyor mu? Yürüyen de yürümeyen de katkı yapıyor."