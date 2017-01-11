Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna kondu

TBMM'de yanlışlıkla Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturan Deniz Baykal, Engin Altay'ın uyarıları sonrası Kılıçdaroğlu'nun sağ tarafındaki koltuğa geçti.

Eklenme: 11 Ocak 2017, 14:53
Bu haber 1.601 kez okundu

Anayasa oylaması için Meclis'e gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Milletvekili Deniz Baykal karşıladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUĞUNA OTURDU

Deniz Baykal, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturduktan bir süre sonra CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a "Burası Genel Başkan'ın koltuğu mu?" diye sordu.

BAYKAL, KILIÇDAROĞLU'NUN SOLUNDAKİ KOLTUĞA GEÇTİ

Altay'dan "Evet" yanıtını alan Baykal, Kılıçdaroğlu'nu uyardı. Kılıçdaroğlu'nun oturmaya devam etmesini söylemesine rağmen Baykal, Kılıçdaroğlu'nun solundaki koltuğa geçti..

 
EtiketlerDeniz BaykalKemal KılıçadaroğluTBMM
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.