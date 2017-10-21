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Deniz Baykal hakkında son dakika açıklaması

İbn-i Sina Hastanesi’nden Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

21 Ekim 2017 Cumartesi 12:27

Ankara Üniversitesinden, İbn-i Sina Hastanesinde tedavisi süren  Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Durum ciddiyetini koruyor.  Şuur kapalı, genel durum stabil, yaşamsal bulgular normal seyrediyor. Nörolojik  bulgular dünle aynı. Beyin sapı refleksleri alınıyor. Minimal de olsa olumlu  gelişmeler var, kötüye gidiş yok. Uyutulma işlemi, cihazlı solunum desteği, beyin  koruma ve genel destek tedavisi devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 12:27
  1. Deniz Baykal
  2. İbn-i Sina Hastanesi
  • Bekir gökçeBekir gökçe1 gün önce
    Bu doktorlar ne diyoi ilk gun konuşan adama gece yarısı ne ýaptılarsa adamı komaya soktular ibiş doğru konuşmuyo sayın baykala allahşifa versin hastalık uzerine terbiyesizce yorum yapanları allah islah etsin
  • AlikocAlikoc1 gün önce
    Ey yorum yapanlar allahtan korkun
  • SepetciSepetci1 gün önce
    Ayıp be ölmek üzere olan bir insana saygı lütfen
  • abdoabdo1 gün önce
    sonundada diyeceklerki biz elimizden geleni yaptık şehit oldu şey öldü diyecekler. ulan bir insan bu kadar uyutulurmu. daha öncede bir çoklarını uyuttular para kazanmak için. müslimde 1 hafta uyutuldu sonunda tam uyudu. ve daha bir çok olay var uyutularak ölen. kurtulanını görmedim duymadım.
  • KılavuzKılavuz1 gün önce
    Beyni alınmış bir Dennis CHP' ye en iyi başkan adayıdır yeniden..
  • Sağlıklıyken de hayatı mantardı zatenSağlıklıyken de hayatı mantardı zaten1 gün önce
    Yaşamaya devam etmesi halinde 'mantargiller' sınıfı aslî elemanı olur.
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