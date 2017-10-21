Deniz Baykal hakkında son dakika açıklaması

Ankara Üniversitesinden, İbn-i Sina Hastanesinde tedavisi süren Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Durum ciddiyetini koruyor. Şuur kapalı, genel durum stabil, yaşamsal bulgular normal seyrediyor. Nörolojik bulgular dünle aynı. Beyin sapı refleksleri alınıyor. Minimal de olsa olumlu gelişmeler var, kötüye gidiş yok. Uyutulma işlemi, cihazlı solunum desteği, beyin koruma ve genel destek tedavisi devam ediyor." ifadelerine yer verildi.