Deniz Baykal: Cumhurbaşkanı Erdoğan benimle görüşmek isterse gider anlatırım

CHP'li Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmek istemesi durumunda bunu memnuniyetle karşılayacağını ancak kendisinin bunu talep etmeyeceğini söyledi.

Deniz Baykal: Cumhurbaşkanı Erdoğan benimle görüşmek isterse gider anlatırım
Eklenme: 11 Ocak 2017, 10:18
Bu haber 2.343 kez okundu

Deniz Baykal'ın Meclis'te Anayasa değişikliği ile ilgili CHP adına yaptığı konuşması Kılıçdaroğlu'nun takdirini toplamıştı. Baykal, böyle bir dönemde rejim değişikliği yapılmasının yanlış olduğunu vurgulamıştı.

"ERDOĞAN İSTERSE.."

Yaptığı konuşmanın ardından bugün Milliyet'ten Serpil Çevikcan'a konuşan Baykal, Recep Tayyip Erdoğan'ın istemesi halinde görüşebileceğini ama kendisinin talep etmeyeceğini söyleyerek zarf attı;

"Beraber yola çıkılıyor. Bizi baştan silip atıyorsun. Sayın Cumhurbaşkanı bir arayış içinde ise benimle buluşmaktan olumlu bir sonuç beklerse memnuniyetle kendisine düşüncelerimi açıklıkla anlatırım. Ama benim talep etmem, harekete geçmem söz konusu olmaz.

"TÜRKİYE'DEKİ SORUNLAR ANAYASADAN KAYNAKLANMIYOR"

Tekrar ediyorum: Türkiye’deki sorunlar anayasadan kaynaklanmıyor. Terördü, hukuk güvensizliğiydi, FETÖ’ydü, dış politikaydı, mültecilerdi, bunların hepsi bir politikanın sonucu. Bu bir anayasal sorun değil. Üstelik yüzde 50/50 ile anayasa mı olur? Anayasa hepimizi birleştirecek bir olay."

 
Etiketlerdeniz baykalfetötürkiyerecep tayyip erdoğanCHP
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Dermanbey

Sus artık Adam sansınlar, senden bir cacık olmaz artık sen ancak mecliste çiçek sularsın diyecem ama o terbiyesizliğinde ortaya çıktı git emekli ol Torun sev...

Cevapla