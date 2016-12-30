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Deniz Baykal canlı yayında açıkladı: Genel başkan olma niyetim yok

CHP Antalya Milletvekili ve eski genel başkanı Deniz Baykal katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin sorulara cevap verdi. Baykal, ' Tekrar CHP Genel Başkanı olmaya niyetim yok. ' ifadelerini kullandı.

Eklenme: 30 Aralık 2016, 10:05
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Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında Anayasa değişikliğine ilişkin çarpıcı yorumlarda bulunan Deniz Baykal sunucu Didem Arslan Yılmaz'ın CHP Genel Başkanlığıyla ilgili sorularına da yanıt verdi. 

Didem Arslan Yılmaz'ın "Yeniden CHP'nin genel başkanı olmak istemez misiniz?" sorusuna Deniz Baykal şöyle yanıt verdi;

TALEBİM YOK

"Benim böyle bir talebim kesinlikle yok. Bunu defalarca ifade ettim.Benim CHP'nin iyi olması ve Türkiye'nin iyi olmasından başka hiç bir hedefim yok." dedi. 

SUNUCUYA SORU TEPKİSİ

Sorunun sorulmasından rahatsız olan Deniz Baykal, sunucu Didem Arslan Yılmaz'a da "Sen şimdi burada parti içi tartışmalara çekmek istiyorsun. Anlıyorum seni gazeteci olarak ama ben partimin iyi yönetilmesini ve başarılı olmasını istiyorum" sözleriyle tepki gösterdi. 

 
EtiketlerDidem Arslan YılmazDeniz BaykalCHPHabertürk TV Deniz Baykal
HABER YORUMLARI
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abdullahözgencigör

kılıçdaroğlu esas şimdi korksun . en son kaset operasyonunda bay k.k. düşünmüyorum demişti. ertesi gün baykal yolcu. chp de böyle kazık atacağı zaman anlamasın diye düşünmüyorum denilir.

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rmzn

CHP 1dk konuşurken 10 defa ııı ııı diyen bir genel başkanı tekrar istemez.

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huseyin yilmaz

Baykal in kuyrugu kisik 2.3 bolumler var diye korkuyoKilicdaroglunun onunde baş egmesi onu zaten bitirdi

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Mehmet Emek

Kaset harici nasıl bir pisliklerinicindeyse şahsı için hem CHP yi hem devletin zorda kalmasına göz yumuyor.yüreksizidealsiz bir adam.bir cacık olmaz zerre devlet sevgisi yok

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mertniyazi

4-5 gün önce Gazeteci agabeylerimizden biri "sanmiyorum bu yastan sonra baykalin chp nin basina gecmek istedigini, onun asil istedigi cumhurbaskani olmak".. bu da her halde ancak darbe ile olur, Allah muhafaza. Baykal bundandir Kaset ile ilgili Fetöyü suclamamasi, halbuki cok yi biliyor onlarin yaptigini.

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ahmet öztürk

Neden genel başkan olsunki,chp fetönün güdümünde ve baykalın seks kaseti tekrar gündeme gelebilir,çünkü kılıçtaroğlu kendisini kasetin sayesinde garentiye aldı,baykal adaylığını koyduğu anda kaset bu kez porno sitelerinde yerini alır,baykal bundan korktuğu için kolay kolay adaylığını koyamaz,vahhhh Atatürk uyanmalıki parti kimlerin elinde görmeli,şimdi kemikleri sızlıyor

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Cemil nadir özgün

Sınanmış ata kimsenin binmeyeceğinin o da farkında. Amaç KUYRUĞUNUDİK TUTMAK. .

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