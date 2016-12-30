Deniz Baykal canlı yayında açıkladı: Genel başkan olma niyetim yok

Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında Anayasa değişikliğine ilişkin çarpıcı yorumlarda bulunan Deniz Baykal sunucu Didem Arslan Yılmaz'ın CHP Genel Başkanlığıyla ilgili sorularına da yanıt verdi.



Didem Arslan Yılmaz'ın "Yeniden CHP'nin genel başkanı olmak istemez misiniz?" sorusuna Deniz Baykal şöyle yanıt verdi;



TALEBİM YOK



"Benim böyle bir talebim kesinlikle yok. Bunu defalarca ifade ettim.Benim CHP'nin iyi olması ve Türkiye'nin iyi olmasından başka hiç bir hedefim yok." dedi.



SUNUCUYA SORU TEPKİSİ



Sorunun sorulmasından rahatsız olan Deniz Baykal, sunucu Didem Arslan Yılmaz'a da "Sen şimdi burada parti içi tartışmalara çekmek istiyorsun. Anlıyorum seni gazeteci olarak ama ben partimin iyi yönetilmesini ve başarılı olmasını istiyorum" sözleriyle tepki gösterdi.