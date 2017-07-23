Deniz Baykal: Yüzde 50 ile anayasa yapılamaz!

CHP Anamur İlçe Teşkilatı'nda partililerle buluşan Deniz Baykal, referandumdan 'evet' çıkmış olmasına rağmen her şeyin bitmediğini, 2019 seçimleri için hazırlanacaklarını söyledi.



YÜZDE 50 İLE ANAYASA YAPILMAZ



Seçimler için 2017 sonbaharının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini savunan Baykal, "Millet oyları ile bir iktidarı devirdi, başka bir iktidar geldi. Ama sistem devam ediyor. Çünkü bir devlet var. Mecliste çoğunluk değişti, siyaset değişti devam ediyor.Böyle bir düzen kurulmuş. Şimdi bu düzen bozulacak arkadaşlar. Millet yarı yarıya dedi ki 'olmaz kardeşim'. Bu anayasayı milletin çoğunluğu kabul etmedi. Dünyanın her yerinde yüzde 50 oyla milletvekili olunur, belediye başkanı olunur. Bir iktidar yüzde 50 oyla seçim kazanır. Ama yüzde 50 oyla anayasa yapılmaz. Millet bilerek 'hayır' dedi.