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Deneyler başladı... Kolesterol iğnesi geliyor

Kalp hastalıklarını önlemek için geliştirilen kolesterol düşürücü iğne, fareler üzerinde alınan olumlu sonuçların ardından insanlar üzerinde de denenmeye başlandı.

20 Haziran 2017 Salı 18:22
Deneyler başladı... Kolesterol iğnesi geliyor

Viyana Tıp Fakültesi'nde, 72 gönüllü üzerinde ilacın güvenlik testleri yapılıyor. Testlerin ilk aşaması bu yıl sonuna kadar tamamlanacak.

0 dışındaki kan gruplarında 'kalp krizi riski daha yüksek'İlaç, damarlarda kolesterol oluşumunu engelliyor. Kolesterol iğnesi, inme, anjin ve kalp krizine karşı günlük olarak kullanılan haplara alternatif olarak geliştirildi

Araştırmaya öncülük eden Dr. Günther Staffler, ilacın güvenli ve yeterince etkili olduğunu görmek için yapılacak testlerin yıllarca sürebileceğini belirtti. Staffler, "İlaç altı yıl içinde piyasaya çıksa bile bu, insanların spor yapmaması ve çok yağlı yiyecekler uzak durmaması için bir bahane olamaz" diyor.

İlaç, bağışıklık sisteminin PCSK9 alıd protene saldırmasını sağlıyor. Bu protein "kötü" düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolünün kanda toplanmasına yol açıyor.

Araştırmacılar, yeni iğnenin bağışıklık sistemini güçlendirmek için yıllık olarak yapılabileceğini söylüyor.Fareler üzerinde yapılan deneylerde, LDL kolesterolü seviyesi 12 ay içinde yüzde 50 oranında düştü. Deneylerde, ilaç damarlarda kolesterol birikmesini önledi.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 18:22
  1. kolesterol iğnesi
  2. kolesterol
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