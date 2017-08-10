Deneme amaçlı ekilen lavanta yüz güldürdü

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Özçalık, Türkiye’nin en az yağış alan bölgelerinden birisinin Karaman olduğunu söyleyerek, “Su sıkıntısı nedeniyle çiftçilerin tarımsal anlamda zor şartlar altında üretim yapmaktadır. Bu üretimde onların bir nevi yüklerini hafifletmek, yaptıkları çalışmalarda kendilerine yardımcı olmak ve gelirlerini arttırmak adına lavanta ile ilgili bir araştırma yaptık. Lavantanın bölgemizde yetiştirilebileceği ile ilgili yaptığımız ön tespitlerden sonra kıraç araziye sahip olan Karacaören köyümüzde deneme ekimi yaptık. Nisan ayı içerisinde ekimini yaptığımız lavanta, umduğumuzdan daha iyi bir şekilde yetişti. Seneye ektiğimiz bu lavantalar gelişip iyice büyüdüğünde görsel anlamda tamamen güzel bir görüntü oluşturacak. Kırsal bölgelerdeki arazilerde lavanta ekiminin yaygınlaştırılması için hedefimiz ilk etap da on köyümüzde ekim yapmak üzere planlamamızı yapıyoruz. Karaman’a lavanta fidesi üretim tesisi kuracağız. Fide üretiminden sonra da ekimler başlayacak. Lavanta ekiminin yaygınlaşmasıyla birlikte sanayisi kendiliğinden buraya gelecektir” dedi.

“Lavanta, çiftçi için alternatif bir bitki”

Lavantanın fazla bir su ihtiyacı duymayan bitkilerden biri olduğuna değinen Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu ise “Bu bitkinin kırsal anlamda verimi çok yüksek olduğu gibi suda istemiyor. Bizim Karaman olarak tarımsal alanlarda ciddi anlamda su sıkıntımız var. Bu bitkinin maddi anlamda çiftçiye getirisi çok yüksek. Demene amaçlı ilk defa ekilen lavantada verimin çok iyi olduğunu ve toprağa da iyi uyum sağladığını bugün burada gördük. Lavantanın yaş olarak kilosunun 20 TL, yağının ise 150 TL’den satıldığını öğrendik. Bu demek oluyor ki dekarında 2 bin lira civarında bir gelir sağlandığı söyleniyor. Alternatif ürün anlamında Karaman için mükemmel bir üründür. Bu ürünü kırsal alanlarımızda ekimini yaygınlaştırmamız gerekiyor. Çiftçilerimizin getirisi fazla olan bu ürüne vakit kaybetmeden yöneleceklerini düşünüyorum. Karaman bölgemizde çiftçilerimiz ciddi anlamda mısır ekmektedir. Çiftçilerimiz mısırdan para kazanıyor. Ancak mısır masraflı ve çok su tüketen bir bitkidir. Malum bizim Karaman bölgesinde ise ciddi anlamda su sıkıntısı var. Eğer lavanta eken çiftçimiz bir yıl dişini sıkar ve tarladaki ürününe iyi bakar ise ikinci yıl bunun dönüşümü başlıyor. Bir de bu bitkiyi her yıl ekmesine gerek kalmıyor. İlk ektiğin üründen uzun yıllar masraf etmeden ürününü alıyorsun” diye konuştu.

“Lavantanın mimarı Recep Konuk’tur”

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Başkan Vekili Ali Konukseven de, “AK Parti Karaman Milletvekili ve TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk ile birlikte seçim döneminde köylerde gezerken, ekonomisi en zayıf olarak Karacaören köyünü gördük. Bu köyümüze bir şey yapmamız gerektiğini konuştuk. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Menşure Özgeven nezaretinde bir araştırma başlattık. Karaman merkez ve merkeze bağlı Karacaören köyünde örnek dikim alanı yaptık. İnşallah Karaman’da alternatif bitki alanında yeni şeyler çıkarmak istiyoruz. Biri bunlardan lavantadır. Üniversitemizin büyük katkılarıyla bunlardan sonuç alacağımızı düşünüyorum. Ben buradan başta Milletvekilimiz Recep Konuk ve Recep Şeker olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Lavanta bitkisi suyu kısıtlı olan bölgeler için ideal bir bitkidir”

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Karaman İl Koordinatörü Özgür Öztürk’da “Biz lavantamızı bölgemize Nisan ayında diktik. Lavanta bitkisi suyu kısıtlı olan bölgeler için ideal bir bitkidir. Karaman’da su sıkıntısı olan çok sayıda bölge bulunmaktadır. Lavanta başta olmak üzere diğer bitkileri bölgeye kazandırmak için Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğiyle çaba göstereceğiz. Baktığımızda ektiğimiz lavantanın gelişimi gayet güzel görünüyor” diye konuştu.

Tarlasına deneme ekimi yapılan çiftçi Ali Göktekin ise arazime ekilen lavantaya çocuğuma bakar gibi baktım. Köyümüz başta olmak üzere çevre köylere örnek olsun diye tankerle su taşıdım. İnşallah bunun geri dönüşümünü göreceğiz” şeklinde konuştu.