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Denayer: Galatasaray'da oynamak istiyorum

Galatasaray'ın Östersunds'la oynayacağı kritik maç öncesi transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Manchester City'nin gözden çıkarttığı Belçikalı defans oyuncusu için kiralama teklifini yapan sarı kırmızılı yönetime genç yıldızdan müjde gibi haber geldi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 15:55
Denayer: Galatasaray'da oynamak istiyorum

Galatasaray, Manchester City'nin gözden çıkarttığı futbolcu Jason Denayer için kulübüne kiralama teklifini iletti.

2015-2016 sezonunda da sarı kırmızılı futbolcuyu giyen Denayer'e 4 resmi teklifin geldiği öğrenilirken bunlardan bir tanesinin de Başakşehir olduğu ifade edildi. Transferiyle ilgili kararı kendisinin vermek istediğini belirten Jason Denayer'in Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'le konuşarak sarı kırmızılı formayı giymeye hazırım dediği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon da Galatasaray'da oynamak istediğini ancak kulübünün zorlamasıyla Sunderland'e gittiğini ifade eden futbolcunun menajeri aracılığıyla kulübüne Galatasaray'da oynamak istediğini ilettiği belirtildi.

Florya'dan sorumlu eski yönetici Levent Nazifoğlu geçen sezon yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"Denayer çok gelmek istedi ancak kulübü izin vermedi. İngiltere'de bir aslan var"

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 15:55
  1. Galatasaray
  2. İngiltere
  3. Manchester
  4. Manchester City
  5. Sunderland
  6. Başakşehir
  7. Belçika
  8. Galata
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