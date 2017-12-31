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ABD tecavüz olaylarında başı çekiyor

Sözde demokrasinin beşiği ABD, tecavüz olaylarında başı çekerken, ülkede kadınların yüzde 20’si, en az bir kez tecavüze ya da tecavüz girişimine maruz kalıyor.

31 Aralık 2017 Pazar 10:44
ABD tecavüz olaylarında başı çekiyor

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) verilerine, ABD’de 2016 yılında 1 milyon 195 bin 704 şiddet içeren suç işlendi. 15 bin 696 kişi cinayet kurbanı olurken, bu cinayetlerin yüzde 71,5'i ateşli silahla işlendi. 2016'da polisin öldürdüğü kişi sayısı ise bin 152 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam an itibariyle ise bin 184.

DÜNYADA TECAVÜZÜN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ YER ABD

Dünyada tecavüz suçunun en fazla görüldüğü ülke de ABD. Ülkede son 1 yılda 90 bin 185 de tecavüz vakası yaşandı. ABD Tecavüzle Mücadele Merkezi’nin istatistiklerine göre ülkede dakikada 1,3 tecavüz hadisesi yaşanıyor. Ülkede günde bin 900 ve yılda 683 bin kadına tecavüz ediliyor. Buna göre ABD’de her 8 kadından biri tecavüze uğruyor. Bu olayların bir kısmının polise intikal etmediği, mağdurların susmayı ve olayı gizlemeyi seçtiği de belirtiliyor. Tecavüze uğrayanların yüzde 62’si 18 yaşından, bunun yüzde 29’u ise 11 yaşından küçük. Tecavüz edilenlerin yüzde 22'si ise erkek çocuklar.

ABD’de kadınların yaklaşık yüzde 20’si hayatlarında bir kez tecavüze ya da tecavüz girişimine hedef oluyor.

ÇOCUK EVLİLİKLERİ

ABD'de son 15 yılda 200 binden fazla çocuğun evlendiği açıklandı. 10 eyaletin istatistikleri açıklanmadığı için gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu bildirildi. 

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 10:44
  1. Federal Soruşturma Bürosu
  2. ABD
  3. tecavüz olayları
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