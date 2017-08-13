HÜRREM ŞATIROĞLU / ISPARTA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Avrupa ülkelerinin ülkemize yönelik eleştirilerinin çoğunluğunun kendi iç siyasetleriyle ilgili olduğunu biliyoruz. Hollanda’nın 16 Nisan halk oylaması sürecinde tamamen gereksiz bir şekilde ilişkilerimizi germesinin sebebinin kendi seçimleri olduğunu gördük. Geçmişte Fransa ve Avusturya gibi ülkeler de benzer yöntemlere başvurmuşlardı. Şimdi aynı taktiği Almanya’nın izlediğini müşahede ediyoruz. Seçimlerden sonra ben inanıyorum ki onlar da normale dönecek” dedi.

ARTIK ELMALAR ÇÜRÜMEYECEK

Erdoğan, Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen 110 milyon dolar yatırımlı Anadolu Grubu Isparta Meyve Suyu Üretim Tesisleri’nin açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan meyve suyu fabrikasının ülke için hayırlı olmasını dileyerek, Anadolu Etap Gıda’nın önemli bölümünün de ihracata yönelik yılda 100 bin ton meyve işleyeceği, yaklaşık 125 milyon lira yatırım değerine sahip bu üçüncü fabrikasının şehre kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik etti. Artık Isparta’nın meşhur elması başta olmak üzere meyvelerin bu fabrikada ayrı bir değer kazanacağını belirten Erdoğan, çürüğe giden elmaların bulunmayacağını, hepsinin en güzel şekilde değerlendirileceğini bildirdi.

GÜVENLİK SIKINTIMIZ YOK

Erdoğan, Türkiye’nin üzerinde sürekli soru işaretleri oluşturulmaya çalışıldığı bir dönemde gerçekleştirilen yatırımların, uluslararası boyutuyla ayrıca önem arz ettiğini ifade etti.Ülkeye inanan, güvenen, yatırım yapan hiç kimsenin pişman olmadığını, olmayacağını da vurgulayan Erdoğan, “Türkiye’nin hukuk devleti ilkesi konusundaki titizliği, inanın bana, pek çok Batı ülkesinden çok daha ileri düzeydedir. Terörle bu boyutta bir mücadele içinde olup da bizim kadar soğukkanlılığını koruyabilen pek az devlet olduğunu hep birlikte görüyoruz. Daha bir yıl önce darbe teşebbüsü gibi içinde işgal ihtimali dahil her türlü felaketin bulunduğu bir tehdit yaşamış olmamıza rağmen demokrasimiz ve ekonomimizle dimdik ayaktayız” dedi.

ELEŞTİRİLER İÇ SİYASET KAYNAKLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Avrupa ülkelerinin ülkemize yönelik eleştirilerinin çoğunluğunun kendi iç siyasetleriyle ilgili olduğunu biliyoruz. Hollanda’nın 16 Nisan halk oylaması sürecinde tamamen gereksiz bir şekilde ilişkilerimizi germesinin sebebinin kendi seçimleri olduğunu gördük. Geçmişte Fransa ve Avusturya gibi ülkeler de benzer yöntemlere başvurmuşlardı. Şimdi aynı taktiği Almanya’nın izlediğini müşahede ediyoruz. Seçimlerden sonra ben inanıyorum ki onlar da normale dönecek” dedi. Bu süreçte ülkeye yönelik haksız ve mesnetsiz suçlamalarla yatırımcıların ve turistlerin gözlerinin korkutulmaya çalışılmasının ne siyasi ne de ticari ahlakla izah edilebilmesinin mümkün olmadığını kaydeden Erdoğan, “Şu anda Antalya’da otellerimizin doluluk oranı dün itibarıyla yüzde 80’e ulaşmıştır. Ne oluyor yani, bu kadar yapıyorsunuz, yapıyorsunuz buraları seven yine buralara akıp geliyor” diye konuştu. Geçen günlerde yapılan rüzgar enerjisi ihalesine katılan 8 firmanın 4’ünün Alman firması olduğunu bildiren Erdoğan, “Aynı şekilde diğer uluslararası yatırımcılar da ülkemizdeki projelerini askıya almak bir yana hızlandırmayı tercih ediyorlar. Ondan iki hafta önce yine şehir hastanesi projesinde de yine Japonya-Türk iş birliğiyle 1,5 milyar dolarlık bir adım atıldı ve Japonlar bu yatırımın yüzde 80 civarında kredisini temin etti. Eğer güven olmaza böyle bir şeye bunlar gelir mi? Geldi, geliyorlar. Aynı şeyi şimdi Almanların en güçlü firması meşhur Siemens, neredeyse 150 yıldır bu ülkede faaliyet gösterir. Onlar da yine Türk firmalarıyla birlikte bu adımı attılar. Aynı şeyi güneş enerjisinde gördük. uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güvenleri artarak sürüyor” dedi.

GÖSTERGELER SAĞLAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 1984-2001 yılları arasında uluslararası yatırım noktasında aldığının 13,5 milyar dolar olduğunu, 2002-2016 yani 14 yıl içerisinde ise aldığı yatırımın 181 milyar dolar olduğunu aktardı. Erdoğan, “Nitekim büyümeden ihracata, üretimden istihdama tüm ekonomik göstergeler olumlu yönde bir seyri işaret ediyor. Turizm de böyle” diye konuştu.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜVENCESİ ALTINDA ÜLKEMİZİ BÜYÜTECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta 15 Temmuz Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Isparta’nın kadim bir şehir olduğunu ve şehre yapılan yatırımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

TEK BAYRAK, TEK DEVLET

Erdoğan “Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devletimiz yok ve bu devletimize sahip çıkacağız. Öyle paralel devletmiş, yok bilmem PKK’nın bilmem nesiymiş, asla. Tek devlet ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvencesi altında ülkemizi büyüteceğiz” dedi. “Tek bayrak” vurgusunda bulunan Erdoğan, “tek bayrak” diyerek, şehitlerin, gazilerin aziz hatıralarına sahip çıktıklarını söyledi. Erdoğan, “Tek vatan diyerek 780 bin kilometre karelik vatan topraklarımız üzerinde operasyon yaptırdık mı? Yaptırmadık. Milletimin huzurunu kaçıranlar, bedelini ödeyecek” dedi.

Alandaki halkın “İdam isteriz” sloganları üzerine Erdoğan, “Daha önce dedim, bu konu parlamentoya geldiğinde, ben parlamentodan geçeceğine inanıyorum, ardından bana onaya gelecek. Bana geldiğinde de ben bunu onaylarım” diye konuştu. Erdoğan konuşmasının sonunda, “Sesimizin yettiği en yüksek tonla yüreğimizden gelerek diyoruz ki, başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, ezanlarımızı susturamayacaksınız, vatanımızı parçalayamacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız, Hakk’ın ve hakikatin sesini boğamayacaksınız, ümmetin son ümidini kıramayacaksınız. Bize yakışan nedir? Söyleyeyim, bize yakışan tek millet diyerek, 80 milyon bir, beraber ve kardeş olarak Türkiye olmak” dedi.