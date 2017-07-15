Demokrasi Şehidi Kapaklı’nın ismi caddeye verildi

Sungurlu Belediye Meclisi kararı ile şehidin ailesinin yaşadığı Hacettepe Mahallesi 11. Caddeye "Şehit Akif Kapaklı" ismi verilerek tabelaları asıldı.

Şehide son görevlerini yerine getirdiklerini belirten Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “15 Temmuz gecesi Ankara Beştepe’de (FETÖ) Terör Örgütü tarafından Şehit edilen Hemşehrimiz Akif Kapaklı’nın Sungurlu’daki evinin bulunduğu, Hacettepe Mahallesi 11. Cadde Belediye Meclis kararı ile "Şehit Akif Kapaklı Caddesi" olarak değiştirilmişti. Demokrasi Şehitlerimizi bir kez daha yad ediyor. Başta aziz milletimiz olmak üzere ailelerine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun.” dedi.