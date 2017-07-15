Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Demokrasi Şehidi Kapaklı’nın ismi caddeye verildi

Sungurlu Belediyesi, 15 Temmuz gecesi Ankara Beştepe’de (FETÖ) Terör Örgütü tarafından şehit edilen Sungurlu nüfusuna kayıtlı Akif Kapaklı’nın adını meclis kararıyla evinin bulunduğu caddeye verdi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:49
Demokrasi Şehidi Kapaklı’nın ismi caddeye verildi

Sungurlu Belediye Meclisi kararı ile şehidin ailesinin yaşadığı Hacettepe Mahallesi 11. Caddeye "Şehit Akif Kapaklı" ismi verilerek tabelaları asıldı.

Şehide son görevlerini yerine getirdiklerini belirten Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “15 Temmuz gecesi Ankara Beştepe’de (FETÖ) Terör Örgütü tarafından Şehit edilen Hemşehrimiz Akif Kapaklı’nın Sungurlu’daki evinin bulunduğu, Hacettepe Mahallesi 11. Cadde Belediye Meclis kararı ile "Şehit Akif Kapaklı Caddesi" olarak değiştirilmişti. Demokrasi Şehitlerimizi bir kez daha yad ediyor. Başta aziz milletimiz olmak üzere ailelerine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun.” dedi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:49
  1. Ankara
  2. Kapaklı
  3. Ab
  4. Beştepe
  5. Hac
  6. Sungurlu
  7. Abdulkadir Şahin
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karanlık gecenin yıl dönümünde yine kin kustu... Şehit demedi, seccadeye ayakkabıyla bastı
    1. Karanlık gecenin yıl dönümünde yine..
    2. İşte 15 Temmuz'un en ilginç diyaloğu!
    3. Cuntacıların şehit ettiği vatandaşın..
    4. Erzincan’da otlardan çıkan yangın 9..
    5. 15 Temmuz şehitleri anısına koşu
    6. 3 yaşındaki çocuk, 3’üncü kattan aşağı..
    7. Kaymakam Gözen köylerde çalışmaları..
    8. Demokrasi Şehidi Kapaklı’nın ismi..
    9. Kırkpınar’da kavga çıktı, pehlivan..
    10. AK Parti’den Çorumlu şehitlere vefa
    11. Sungurlu’da 15 Temmuz konulu resim..
    12. Voleybolculardan milli birlik ve..
    13. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kırmızı..
    14. 15 Temmuz temalı canlı resim havadan..
    15. Kahraman şehit Halisdemir’in kabrine..
    16. Binlerce vatandaş 15 Temmuz Şehitler..
    17. Tokat’ta otomobil ile beton mikseri..
    18. 15 Temmuz Zirve Tırmanışı yapıldı
    19. İşte tatbikat var diye 'kandırılıp'..
    20. Hande Fırat'ın 15 Temmuz gecesine ait..
    'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan'ın cezası kesildi
    'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan'ın cezası kesildi
    Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
    Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
    Süleyman soylu: Eyvah oyuna geldik!
    Süleyman soylu: Eyvah oyuna geldik!
    ABD'den S-400 açıklaması: Bu Türkiye'nin...
    ABD'den S-400 açıklaması: Bu Türkiye'nin...