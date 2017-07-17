Demokrasi nöbeti tutan çiftin evine giren hırsız tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, S.S ve eşi H.S,, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılmak üzere evden çıktı. Program sonrası saat 23.00 sularında eve dönen çift, yatak odalarında hırsızla karşılaştı. Ev sahiplerini biranda karşısında gören hırsız, çiftin şaşkınlığından faydalanarak kaçtı. Olayın şokunu üzerinden atan çift, daha sonra 155’i arayarak polisten yardım istedi. Eve gelen ekipler, çiftin ifadeleri doğrultusunda şüphelinin eşkalini belirledi. İlçede yapılan aramada eşkale uygun olan Ş.E., demokrasi nöbetinin tutulduğu alanda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının Doğankent’te evlerine girdiği çiftin oturduğu binanın yan tarafındaki inşaatta 3 gündür çalıştığı ve aynı suçtan kaydının olduğu tespit edildi. Zanlı Ş.E., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.