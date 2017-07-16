Demokrasi dersi verdik... Dünya Türkiye'yi konuşuyor

15 Temmuz'da FETÖ'cü askerlerin kalkıştığı başarısız darbe girişiminin ardından milyonlar sokaklara döküldü ve demokrasi nöbeti tutuldu. 3 haftayı aşkın süredir Türkiye'nin her bölgesinde insanlar meydanları boş bırakmadı ve darbeye karşı demokrasi mücadelesi sergiledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün bu nöbet Yenikapı'da taçlanıyor. Milyonlar Yenikapı'ya akın ederek bu kez daha gür bir şekilde 'darbeye hayır' mesajı veriyor.



Demokrasi ve Şehitler Mitingi her yönüyle dikkat çekiyor. Siyasi parti ayırt etmeksizin milyonların akın ettiği miting, sosyal medyada da dünya gündemine oturmayı başardı.

Twitter istatistiklerine göre Demokrasi ve Şehitler Mitingi, #TekMilletTekYürek etiketiyle saatlerdir dünya gündeminin zirvesinde yer alıyor.







Söz konusu etiket altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.





Birlik ve beraberliğimizi en güçlü şekilde göstermek için tüm vatandaşlarımı #TekMilletTekYürek olmaya Yenikapı'ya davet ediyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 7 Ağustos 2016





