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Demokrasi dersi verdik... Dünya Türkiye'yi konuşuyor

'Darbeye hayır' demek için milyonların akın ettiği Demokrasi ve Şehitler Mitingi sosyal medyayı adeta salladı. Yenikapı'da düzenlenen miting için Twitter'da 'TekMilletTekYürek' etiketiyle binlerce tweet atıldı. Söz konusu etiket saatlerdir dünya gündeminde zirvede yer alıyor.

16 Temmuz 2017 Pazar 00:48
Demokrasi dersi verdik... Dünya Türkiye'yi konuşuyor

15 Temmuz'da FETÖ'cü askerlerin kalkıştığı başarısız darbe girişiminin ardından milyonlar sokaklara döküldü ve demokrasi nöbeti tutuldu. 3 haftayı aşkın süredir Türkiye'nin her bölgesinde insanlar meydanları boş bırakmadı ve darbeye karşı demokrasi mücadelesi sergiledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün bu nöbet Yenikapı'da taçlanıyor. Milyonlar Yenikapı'ya akın ederek bu kez daha gür bir şekilde 'darbeye hayır' mesajı veriyor.

Demokrasi ve Şehitler Mitingi her yönüyle dikkat çekiyor. Siyasi parti ayırt etmeksizin milyonların akın ettiği miting, sosyal medyada da dünya gündemine oturmayı başardı.

Twitter istatistiklerine göre Demokrasi ve Şehitler Mitingi, #TekMilletTekYürek etiketiyle saatlerdir dünya gündeminin zirvesinde yer alıyor.

Gördüğümüz üzere TekMilletTekYürek etiketi saatlerdir dünya gündeminde zirvede yer alıyor.
Gördüğümüz üzere TekMilletTekYürek etiketi saatlerdir dünya gündeminde zirvede yer alıyor.


Söz konusu etiket altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.



Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 00:48
  1. Türkiye
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Twitter
  5. Darbeye hayır
  6. Demokrasi ve Şehitler Mitingi DÜNYA GÜNDEMİNDE
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