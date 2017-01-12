Demlikte kalan çayla neler yapabilirsiniz?

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Saçlarınız Çok mu Mat?

Göz alıcı ve ışıltılı saçlara sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Saçlarınızı şampuanladıktan sonra soğuyan çayla tekrar durulayın ve 5 dakika bekleyin. Ilık suyla saçınızı yıkadıktan sonra farkı kısa sürede görebilirsiniz.

Cildinizde Ferahlığı Hissedin

Soğuyan çayı pamuk yardımıyla cildinize sürebilirsiniz. Cilt lekelerine iyi gelen çay aynı zamanda cildinizi yumuşatarak daha genç bir görünüme kavuşmanızı sağlar.



Göz Pansumanı İçin İdeal

Gözünüzde arpacık mı çıktı? Yoksa gözaltı morluklarınızdan mı şikayetçisiniz? Ilık çayı pamukla 10 dakika boyunca göz çevrenize tampon yapın. Belirli aralıklarla tekrarlayacağınız bu işlem sayesinde gözlerinizdeki sorunlardan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

Ayak Kokusuna İyi Gelir

Çaydanlıkta demlediğiniz çayın kalanı soğuduktan sonra bir leğene boşaltın. En az 15 dakika boyunca ayaklarınızı bekletin. Çayın içindeki tanik asit ayak derinizde bulunan gözenekleri küçültür ve terleme sorunlarına iyi gelir.



Boğazınız mı Ağrıyor?

Hava değişimi veya enfeksiyon nedeni ile boğazınız ağrıyor olabilir. Hemen ilaçlara sarılmak yerine doğal yöntemlere başvurmaya ne dersiniz? Demlediğiniz çay ılık hale geldikten sonra düzenli olarak gargara yapabilirsiniz.

Yaraları İyileştirir

Soğumuş çayı pamuk yardımıyla yaranın üzerine tampon yaptığınızda antibiyotik etki gösterir ve yaranın daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.