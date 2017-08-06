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Demirtaş'tan şaşırtan mektup

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'Vicdan ve Adalet Nöbeti'ne gönderdiği yazılı mesajında sözde birlik ve beraberlik mesajı verdi.

06 Ağustos 2017 Pazar 14:17
Demirtaş'tan şaşırtan mektup

HDP'nin Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda devam eden sözde 'Vicdan ve Adalet Nöbeti', 6'ncı gününde de devam etti. HDP milletvekillerinin katılımıyla bugün düzenlenen basın toplantısında Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın gönderdiği yazılı mesaj okundu. 

'ORTAK VATANIMIZDA HUZUR İÇİNDE...'

Demirtaş, sözde 'Vicdan ve Adalet Nöbeti'ne gönderdiği yazılı mesajında ''Türkiye'yi ortak vatanımız olarak korumak ve birlikte huzur içerisinde yaşayabileceğimiz bir barış adasına dönüştürmek için ilkelerimiz doğrultusunda herkesle yan yana gelmeye, birlikte mücadele etmeye kararlıyız'' ifadelerini kullandı. 
 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 14:17
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  • hercaihercai1 sa önce
    Adama bak, PKK ile birlik ol sonra da baris adasindan bahset, hemde Turkiye icinde. Ortak vatan ne zaman aklina geldi?
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