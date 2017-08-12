Terör tutuklu Selahattin Demirtaş, Erdoğan'a dava açtı!
HDP'nin terör tutuklusu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hakkında 'terörist' ifadesini kullandığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 60 bin liralık tazminat davası açtı.12 Ağustos 2017 Cumartesi 11:37
Edirne F tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, G20 zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında hakkında 'Terörist' ifadesini kullandığını öne sürdüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine manevi istelişye dava açtı.
Demirtaş'ın avukatları Sertaç Buluttekin ve Aygül Demirtaş Gökalp Diyarbakır Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava dilekçesini verdi.