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Demirtaş'tan CHP ile ittifak açıklaması

Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, uluslararası bir haber ajansının sorularını yazılı olarak cevapladı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:28
Demirtaş'tan CHP ile ittifak açıklaması

Edirne Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla uluslararası bir haber ajansının sorularını yazılı olarak yanıtlayan Demirtaş, CHP’nin yürüyüşü ve HDP'nin oy oranıyla ilgili olarak değerlendirmeler yaptı.

‘HAYIR DEMEYİZ’

Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından gerçekleştirdiği yürüyüşle ile ilgili olarak şöyle konuştu:

“Biz CHP ile siyasi bir ittifak arayışında değiliz. Ama adalet ve demokrasi için toplumsal mutabakatlara hayır demeyiz.”

HDP'NİN OY ORANI

Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına çıkacak aday ya da adaylar hakkında konuşmak için erken olduğunu da söylerken, HDP’nin kesinlikle baraj altında olmadığını ve yaptırdıkları anketlere göre oy oranlarının yüzde 13-14 civarında olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:28
  1. Selahattin Demirtaş
  2. chp
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