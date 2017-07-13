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Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu

HDP'nin tutuklu eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'a Doğu Beyazıt Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen ilk 5 aylık hapis cezası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu.

13 Temmuz 2017 Perşembe 18:27
Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’a verilen 5 aylık hapis cezası kararı, bölge mahkemesi tarafından bozuldu.

HDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Demirtaş’ın konuşması nedeniyle Doğubayazıt 2’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Geçtiğimiz 21 Şubat’ta kararını açıklayan mahkeme, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılamak suretiyle Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlamasıyla, Demirtaş’a 5 ay hapis cezası vermişti.

Kararı görüşen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, Demirtaş hapis cezasını bozdu. HDP’nin açıklamasında, “Demirtaş’ın avukatlarının, benzeri konuşmaları nedeniyle başka mahkemelerde süren davalarının birleştirilmesi talebinin yerine getirilmemesi nedeniyle bozmuştur” denildi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 18:27
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  • abdUllah uysalabdUllah uysal7 dk önce
    milleti sokağa döküp 50 kişinin hunharca ölümüne neden olan bu adam hapisten çıkmamalı. serbest kalması adalete sığmaz.
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