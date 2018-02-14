Demirtaş'ın duruşmasını izlemek isteyen Alman büyükelçi Martin Erdmann salona alınmadı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve güvenlik gerekçesiyle dosyası Ankara'ya nakledilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı dava Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki salonda başladı. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın da aralarında bulunduğu bazı yabancı temsilciler, duruşmayı izlemek istedi. Güvenlik güçlerinin izin vermemesi üzerine, mahkeme girişinde fotoğraf çektiren Erdmann ve temsilciler daha sonra buradan ayrıldı. Demirtaş, iddianamenin Anayasa'ya aykırı bir şekilde hazırlandığını savunarak, okunmasını istemedi. Tutuklanmasına neden olan Anayasanın geçici 20 maddesinin Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesini talep etti.