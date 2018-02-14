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Demirtaş'ın duruşmasını izlemek isteyen Alman büyükelçi Martin Erdmann salona alınmadı

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşmasını izlemeye gelen Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, içeri alınmadı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 14:41
Demirtaş'ın duruşmasını izlemek isteyen Alman büyükelçi Martin Erdmann salona alınmadı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve güvenlik gerekçesiyle dosyası Ankara'ya nakledilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı dava Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki salonda başladı. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın da aralarında bulunduğu bazı yabancı temsilciler, duruşmayı izlemek istedi. Güvenlik güçlerinin izin vermemesi üzerine, mahkeme girişinde fotoğraf çektiren Erdmann ve temsilciler daha sonra buradan ayrıldı. Demirtaş, iddianamenin Anayasa'ya aykırı bir şekilde hazırlandığını savunarak, okunmasını istemedi. Tutuklanmasına neden olan Anayasanın geçici 20 maddesinin Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesini talep etti.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 14:41
  1. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Selahattin Demirtaş
  3. HDP
  4. Sincan Kapalı Cezaevi

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  • ahmet ceylanahmet ceylan32 dk önce
    BİZ ECNEBİ ÜLKELERİNİN MAHKEMESİNİ TAKİP EDİYORMUYUZ SANKİ HELAL OLSUN ASKERLRİMİZE VE KOLLUK KUVVETLERİNE HERKES İŞİNE BAKSIN ALAMAN ŞEYİ...
  • IkraIkra49 dk önce
    Yuzune okunmasini istemedigin tek bu olmayacak insaallah..amel defterin de birgun okundugunda ,istemesende dilin parmaklarin konusacak..yalan yok..yaktigin canlarin ahindan kurtulamayacaksin insaallah..
  • ali oylumali oylum55 dk önce
    alman elçisi ve yandaşlarını içeri almayan yetkililere helal olsun.
  • yusuf hürcanyusuf hürcan55 dk önce
    ağır cezalık mahkumun kellesi kazınık olmalı.bide çizgili dalton kıyafeti lazım...müebbetlik artizzz.!! hayret bişey.
  • SalihaSaliha56 dk önce
    Iyi olmuş ! Kim almadiysa iceri o casusu helal olsun Allah razi olsun ondan!
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