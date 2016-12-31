Demirtaş'ın cezaevindeki ilk fotoğrafı paylaşıldı

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Edirne F tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ailesi ile yaptığı açık görüşte çekilen bir fotoğrafı, Twitter'da paylaşıldı.

Cezaevindeki HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekillerinin fotoğrafları paylaşıldı.

Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 7 Aralık günü ailesi ile açık görüşte bir araya geldi.

Demirtaş'ı ziyaret eden annesi Şadiye ve Babası Tahir Demirtaş ile çekilmiş bir fotoğrafı, avukatı Muharrem Erbey tarafından Twitter'da paylaşıldı.

Fotoğrafın, Demirtaş'ın cezaevinden çektirdiği ilk fotoğraf olduğu belirtildi.