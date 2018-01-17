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Demirtaş'a ne zaman sıra gelecek?

Öğrencilerine asker selamı verdiren, görev yaptığı sınıfı Türkiye bayraklarıyla donatan öğretmenleri 1-2 gün içinde kapı dışarı eden MEB’in, “ağır hasta” olduğunu öne süren Başak Demirtaş’a yönelik somut bir adım atmaması tepki çekiyor.

17 Ocak 2018 Çarşamba 05:17
Demirtaş'a ne zaman sıra gelecek?

Milli ve manevi değerlere bağlı pırıl pırıl nesil yetiştiren eğitimcileri jet hızıyla açığa alan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), terör örgütü PKK üyesi olma suçundan cezaevinde yatan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın aylarca işine gitmeyen öğretmen eşi Başak Demirtaş’ı açığa almamakta diretiyor. “Ağır hasta” olduğunu öne sürerek düzmece raporlarla 774 gün boyunca öğretmen olduğu okula gitmeyen ve 486 gündür de devletten haksız kazanç sağlayan Demirtaş’ın görevli olduğu Diyarbakır Sur Yeşilli Ortaokulu’ndan isminin ise silindiği belirlendi.

ÖĞRETMENLERİMİZ KAPI DIŞARI EDİLDİ

İstanbul Başakşehir TOKİ Osmangazi İlkokulu’nda öğrencilerine asker selamı verdiren, görev yaptığı sınıfı Türkiye bayraklarıyla donatan öğretmen Aydın Erekmen, Beden Eğitimi derslerinde kız öğrencilere dar eşofmanlar giydirilmesini eleştiren Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, beden eğitimi derslerinin zorunlu tutulmasına tepki gösteren Din Kültürü öğretmeni Ahmet Fatih Kap gibi güzide öğretmenlerimiz önce hedef gösteriliyor, sonra da linç ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise görev yaptıkları süre boyunca eğitim camiasının taktirini kazanan öğretmenleri kapı dışarı ediyor.

Aynı MEB’in terör örgütü PKK destekçisi Vahhac Alp isimli bir doktor tarafından aldığı sahte raporlar sayesinde, evinin yanı başındaki okula gitmeye tenezzül etmeyen Başak Demirtaş’a yönelik somut bir adım atmaması tepki çekiyor. Başak Demirtaş hakkında yıllar önce soruşturma başlatan Milli Eğitim Bakanlığı’nın söz konusu soruşturmayı ne zaman neticeye kavuşturacağı halen tartışılıyor.

Okuldan ismini sildiler

Öte yandan; Başak Demirtaş’ın Diyarbakır Sur Yeşilli Ortaokulu’nun resmi sitesinde yer alan isminin silindiği belirlendi. Gazeteniz Akit; “Dürüst yönetimi inşa edeceğiz” sloganları atan HDP’li Selahattin Demirtaş’ın öğretmen eşinin eğitim-öğretim döneminde Nemrut Dağı’na tırmanarak dağ yürüyüşü yaptığı, İtalya’nın başkenti Roma’ya da turistik bir gezide bulunduğu, son olarak ise Başak Demirtaş’ın eşiyle birlikte İstanbul Büyükada’da bisiklet turu yaptığını ortaya çıkarmıştı.

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 05:17
  1. Başak Demirtaş
  2. Vahhac Alp
  3. Milli Eğitim Bakanlığı
  4. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
  5. Selahattin Demirtaş
  6. Diyarbakır Sur Yeşilli Ortaokulu
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