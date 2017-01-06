Demirtaş: PKK ile alakam yok

Her fırsatta provokatif konuşmalar yaparak insanları sokağa dökmeye çalışan HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, savcıya verdiği ifadede,"Ben PKK’nin ne yöneticisi, ne üyesi, ne sözcüsü, ne de sempatizanıyım" dedi.

Demirtaş: PKK ile alakam yok
Eklenme: 06 Ocak 2017, 13:24
Bu haber 9.781 kez okundu

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne E Tipi Cezaevi'nde, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması kapsamında, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi.

"PKK SEMPATİZANI DEĞİLİM"

Konuşmalarında hakaret unsuru olmadığını, barış mesajları verdiğini kaydeden Demirtaş, "Ben PKK’nin ne yöneticisi, ne üyesi, ne sözcüsü, ne de sempatizanıyım" dedi.

 6-7 EKİMDE PKK'LI TERÖRİSTLERİ SOKAĞA KİM ÇIKARDI?

Türkiye'de yaşanan terör olayları ise bunun tam tersini söylüyor. 6-7 Ekim olayları olarak bilinen ve "Türk askeri neden Kobani'de PKK'lıları kurtarmıyor" şeklinde özetlenebilecek sözlerle, protesto adı altında sokakları terör yuvasına çevirenler Selahattin Demirtaş'ın 'sokak' çağrısı üzerine eylemler yapmış ve 51 kişinin ölümüne neden olan olaylar silsilesi başlamıştı.

 
EtiketlerSelahattin DemirtaşPKK
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

yksl

selonun etekleri tutuşmuş. ne dediğini bilmiyor :)

Cevapla

ccumnalı

Yalnızca Kadir İnanır sana

Cevapla

ysf

her şey alenen ortadayken hainlerin ifadesinin alınmasıda neymiş

Cevapla

Hasan ali

Yersen..

Cevapla

isüzgen

millet senin ne bok olduğunu biliyor istediğin kadar salla kimse yutmaz hakimde yutmaz

Cevapla

veysiosal

sıkınmı-nankür-herif-allah-bellanızı-versin-siz-yıktınız-devlet-yapıyurhalkına-sahip-cıktı-tc-öldese-ölelim-tc-ni-rabiimkorusun

Cevapla

koyulhisarlımurat

soysuz ..

Cevapla

kemal korkmaz

Ben PKK’nin ne yöneticisi, ne üyesi, ne sözcüsü, ne de sempatizanıyım"devamını soylememiş gevat.Ta kendisiyim.

Cevapla

kübragül

bizi güldürdün selocan bak kargalarda gülüyor

Cevapla

Abidjan

Ya konusturmayin bu ve bunun gibi pez......kleri.zaten PPK militanidir sempatizani degil.

Cevapla