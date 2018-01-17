Demirtaş o davadan beraat etti

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Sincan Cezaevi'ndeki iki ayrı duruşmasına katılmak için bugün Edirne Cezaevi'nden Ankara'ya getirildi. Demirtaş'ın Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşmasına sadece avukatlar, milletvekilleri ve sarı basın kartı olan gazeteciler alındı.

Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği iddiasıyla açılan davadan beraat etti. Mahkeme Demirtaş'ın Soylu'ya yönelik sözlerinin seçim rekabeti kapsamında ağır eleştiri olduğunu, bunun suç oluşturmadığını kaydetti.

Demirtaş, Soylu'nun 7 Haziran seçim sürecinde 3500 kişilik seçim hile timi kurduğunu söylemişti.

İddianamede, Demirtaş'ın 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.