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Demirtaş o davadan beraat etti

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:42
Demirtaş o davadan beraat etti

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Sincan Cezaevi'ndeki iki ayrı duruşmasına katılmak için bugün Edirne Cezaevi'nden Ankara'ya getirildi. Demirtaş'ın Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşmasına sadece avukatlar, milletvekilleri ve sarı basın kartı olan gazeteciler alındı.

Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği iddiasıyla açılan davadan beraat etti. Mahkeme Demirtaş'ın Soylu'ya yönelik sözlerinin seçim rekabeti kapsamında ağır eleştiri olduğunu, bunun suç oluşturmadığını kaydetti.

Demirtaş, Soylu'nun 7 Haziran seçim sürecinde 3500 kişilik seçim hile timi kurduğunu söylemişti.

İddianamede, Demirtaş'ın 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 16:42
  1. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
  2. Sincan Cezaevi
  • HalitHalit46 dk önce
    Neden acaba neden ???????????
  • MÜJDAT ARSLANMÜJDAT ARSLAN48 dk önce
    NORMAL ÜLKELERDE BİRİSİNE SUÇ ATTIĞIN ZAMAN BU SUÇUNU İSPAT ET NEYE GÖRE BU SUÇLAMAYI YAPIYORSUN DERLER. BİZDE BİRİSİ Bİ İFTİRA ATIYOR İFTİRA ATILAN KİŞİYE SUÇSUZLUĞUNU İSPATLA DİYORLAR. demirtaşa SORMUŞLAR MI NEYE DAYANARAK BUNU SÖYLÜYORSUN YOKSA İFTİRA SUÇU İŞLEMİŞ OLUYORSUN DİYE.
Bugünkü Akit

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