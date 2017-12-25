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Demirtaş: Kefen giymeyi tercih ederiz

Selahattin Demirtaş tek tip kıyafet uygulaması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tek tip kıyafet giymektense kefen giymeyi tercih ederiz" dedi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 01:34
Demirtaş: Kefen giymeyi tercih ederiz

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş tek tip kıyafet uygulaması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tek tip kıyafet giymektense kefen giymeyi tercih ederiz" dedi.

4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevinde 'terörden' tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün yayımlanan KHK'de yer alan tutuklu ve hükümlülere tek tip kıyafet giydirilmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Terörden cezaevinde bulunduğunu unutan Demirtaş yaptığı açıklamada, "Darbeciler tek tip kıyafet giyer mi, giymez mi umurumuzda değildir. Ancak on binlerce siyasi tutsağı darbecilerle eşitleyen bu onursuzluğu asla kabul etmeyeceğiz. Bize tek tip kıyafet verilmesi halinde parçalayıp çöpe atacağız" dedi.

Edirne Cezaevinde avukatları aracılığı ile bugün yayımlanan KHK'ler ile ilgili yolladığı mesajında Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Tek tip zorbalığını kabul etmeyeceğiz"

Düşünün ki, tecavüzcüler kravat takıp duruşmaya çıkarılacak ve bundan dolayı iyi hal indirimi alacaklar. Ama ülkenin yoksul, emekçi çocuklarının onurlu on binlerce evladı, gazeteciler, siyasetçiler, akademisyenler tek tip kıyafete zorlanacaklar. Biz halkımızın onurunu koruyacağız ve kesinlikle tek tip kıyafet zorbalığını kabul etmeyeceğiz.

"Kefen giymeyi tercih ederiz"

Faşizme boyun eğip tek tip kıyafet giymektense kefen giymeyi tercih edeceğiz. Bütün toplumu bu faşizan baskılar karşısında birlikte hareket etmeye, dik durmaya ve geleceğe sahip çıkmaya çağırıyoruz. Yargıya müdahaleye derhal son verilmeli, adil yargılanma hakkı bütün sanıklar hakkında güvence altına alınmalıdır.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 01:34
  1. HDP
  2. Selahattin Demirtaş
  3. Edirne Cezaevi
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